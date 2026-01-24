Cuti Romero metió su tercer gol consecutivo y es el goleador del Tottenham en 2026

Tottenham no está pasando su mejor momento; el conjunto de Thomas Frank está en la parte baja de la Premier League y eliminado de ambas copas locales en el fútbol inglés. Sin embargo, tiene en sus filas a Cuti Romero, su capitán, emblema y ahora también goleador.

El Tottenham estaba perdiendo en su visita a Turf Moor ante el modesto Burnley cuando, sobre el minuto 90, apareció Cuti Romero para sellar el empate con un cabezazo letal. El cordobés venció a un Dubravka que, hasta ese momento, había sido la figura del partido para los Clarets.

El gol de Cuti Romero para el empate de Tottenham

Tweet placeholder

El de este sábado fue el sexto gol de Cuti Romero en la temporada, y suma tres en los últimos tres partidos, siendo el goleador de los Spurs en 2026. El defensor argentino y capitán del club inglés había convertido entre semana en el triunfo ante Borussia Dortmund por Champions y el fin de semana pasado, en lo que fue derrota contra West Ham.

Cuti Romero es, detrás de Richarlison (8) y Micky van de Ven (7) -que también convirtió hoy-, el tercer máximo goleador del Tottenham en la temporada. La particularidad es que el neerlandés y el argentino son los marcadores centrales del equipo de Thomas Frank, lo que muestra una clara deficiencia en el apartado ofensivo.

El empate tampoco le sirve a un Tottenham que marcha en el puesto 13 de la Premier League, aunque por lo menos rescató un empate contra el Burnley, que sigue penúltimo y en puestos de descenso.

Publicidad

Publicidad

Tabla de posiciones de la Premier League