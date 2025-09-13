Es tendencia:
Brilló en el Manchester City de Guardiola, ahora está en Chelsea y Garnacho le ganó el lugar: “Entrena en otra cancha y a otra hora”

El extremo no está en los planes de Maresca, que con la llegada de Garnacho ya tiene bien cubierta la posición.

Por Germán Celsan

El regreso de la Premier League tras la semana de parón por Fecha FIFA y ya consumado el mercado de verano en las grandes ligas del fútbol europeo permite que los entrenadores puedan hablar con mayor soltura. Y eso es lo que ha hecho Enzo Maresca, DT del Chelsea, en la más reciente conferencia de prensa, en la que se refirió a algunos futbolistas que decidió apartar del plantel.

David Datro Fofana y Axel Disasi son algunos de ellos, pero el nombre más resonante es el de Raheem Sterling, que regresó de su cesión en Arsenal pero que con la llegada de Alejandro Garnacho y el resto de los refuerzos ofensivos de los Blues, no tiene un lugar en el equipo.

“Son jugadores de Chelsea, pero todavía entrañan apartados”, reconoció Maresca al ser consultado al respecto. “No los he visto desde que empezó la temporada, entrenan en otra cancha y a otra hora“, agregó. Y, al ser presionado por los periodistas, reconoció que no los tendrá en cuenta mientras siga al mando del equipo.

Garnacho –cuando esté listo para debutar-, Pedro Neto, Jamie Bynoe-Gittens, Estevao y eventualmente Cole Palmer son las opciones que prefiere Maresca para ocupar las bandas del ataque de Chelsea, en los puestos en los que podría jugar Sterling.

Sterling fue una de las grandes figuras del fútbol inglés en los últimos años

Raheem Sterling llegó al Chelsea en 2022, de la mano de Mauricio Pochettino, a cambio de más de 50 millones de euros, tras ser clave para Pep Guardiola en el Manchester City. Con los Citizens, Sterling fue campeón cuatro veces de la Premier League, cinco veces de la Carabao Cup y también conquistó una FA Cup y una Community Shield, a la vez que en 2019 fue elegido como el mejor jugador del club en la temporada.

El extremo de hoy 30 años, disputó 3 Copas del Mundo con Inglaterra, camiseta que defendió en 82 partidos oficiales y con la que convirtió 20 goles. Sin embargo, desde la llegada de Maresca, el extremo no es tenido en cuenta en Chelsea, tal y como lo demostraron su cesión al Arsenal en la campaña pasada y la decisión de que entrene separado del plantel y en otro horario, en el inicio de la presente temporada.

