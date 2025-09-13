La denuncia que hizo el DT de Chelsea para justificar la ausencia de Alejandro Garnacho: “Llegó aquí sin estar al cien”

Este fin de semana comienza la fecha 4 de la Premier League, que tiene a Chelsea como escolta de Liverpool. Los dirigidos por Enzo Maresca vienen de igualar sin goles ante Crystal Palace, pero luego cosecharon dos triunfos en fila: goleada sobre West Ham por 5-1 y un contundente 2-0, en Stamford Bridge ante Fulham.

Los comandados por Maresca, en estos tres juegos que ya disputó, no tuvieron la presencia de Alejandro Garnacho, quien llegó procedente de Manchester United a cambio de 40 millones de libras y un 10% de una futura venta que quedó en posesión de los Red Devils. Y su ausencia ante Brentford llama la atención. Pero hay una realidad: no juega desde el pasado 21 de mayo.

La última vez que el Bichito tuvo acción fue en la derrota de los dirigidos por Rúben Amorim en la final de la Europa League, donde Tottenham fue el que celebró. En aquella noche de Bilbao, donde San Mamés fue el recinto que albergó el cotejo, solamente disputó 19 minutos. Y a partir de allí, se quebró la relación con el DT portugués, con quien se mostró muy molesto en rueda de prensa.

En relación a una nueva ausencia del nacido en Madrid, el entrenador italiano fue muy claro en la conferencia de prensa previa al encuentro de este sábado frente a Brentford, y exclamó que Garnacho “necesita trabajar”. Además, denunció que fue deplorable el estado físico en el que arribó: “Llegó aquí sin estar al cien por cien”. Pero se mostró optimista de cara al futuro: “Ojalá podamos darle minutos”, dijo.

¿Cuándo debuta Alejandro Garnacho en Chelsea?

Luego de comenzar a entrenarse bajo las órdenes de Enzo Maresca, en Cobham, el estreno de Alejandro Garnacho podría darse cuando Chelsea visite a Bayern Múnich, el miércoles 17 de septiembre, por la primera jornada de la Champions League.

En el caso de que no llegue a estar disponible para el cruce frente a los alemanes, el siguiente encuentro que afrontarán los londinenses será en Old Trafford frente a Manchester United, ex equipo de Garnacho, el sábado 20 del mes corriente.

