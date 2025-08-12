Cristiano Ronaldo sólo necesitó dos palabras para describir al nuevo goleador de la Premier League

En menos de siete días, la Premier League 2025/26 se pondrá en marcha. Liverpool gastó más de 300 millones en el mercado con el objetivo de retener el título, Manchester City buscará volver a lo más alto, Chelsea quiere refrendar lo hecho en el Mundial de Clubes y el Arsenal, ganar la liga luego de más de 20 años y tres subcampeonatos consecutivos.

Las esperanzas están en lo más alto para todos los equipos, que inician el año en igualdad de condiciones, al menos en términos deportivos. Los 20 equipos se han reforzado para el nuevo curso y un nombre llama poderosamente la atención: Viktor Gyokeres. El sueco es la flamante figura del Arsenal, usará el histórico número de Thierry Henry, y se acaba de ganar los elogios de Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo destacó a Viktor Gyokeres.

Mientras hablaba de su querido Sporting Lisboa, club donde Gyokeres convirtió 97 goles en 102 partidos, Cristiano se detuvo a destacarlo y sólo necesitó dos palabras para resaltarlo. “¿Gyokeres? Sólo extrañamos a los que están allí, así dicen. Gyokeres fue un jugador especial“, declaró Cristiano.

Arsenal puso 70 millones por Gyokeres

Viktor Gyokeres portará el histórico número 14 en su espalda, aquella camiseta que Thierry Henry transformó en un emblema del fútbol mundial, y en él se depositan las esperanzas de los Gunners, quienes creen que un delantero de su porte y calidad era la pieza faltante en el rompecabezas.

Gyokeres ya debutó como jugador del Arsenal.

Mikel Arteta ahora tiene a su goleador, el cuál costó 70 millones, llega con comprobada experiencia pero ahora tiene frente a sí su mayor desafío como futbolista: brillar bajo las luces más brillantes del fútbol mundial y liderar al Arsenal al gran objetivo por más de 20 años.

Gyokeres ya se estrenó como goleador con los Gunners en la Emirates Cup, con su tanto ante el Athletic Bilbao y será el referente en la ofensiva del Arsenal en el partido destacado de la primera fecha de la Premier League 2025/26, en la que enfrentarán ni más ni menos que al Manchester United.