Es tendencia:
logotipo del encabezado
Actualidad

Cristiano Ronaldo sólo necesitó dos palabras para describir al nuevo goleador de la Premier League

Erling Haaland tendrá un nuevo competidor esta temporada y Cristiano se rindió ante él.

Por Germán Celsan

Cristiano Ronaldo destacó al nuevo goleador de la Premier League
© GettyCristiano Ronaldo destacó al nuevo goleador de la Premier League

En menos de siete días, la Premier League 2025/26 se pondrá en marcha. Liverpool gastó más de 300 millones en el mercado con el objetivo de retener el título, Manchester City buscará volver a lo más alto, Chelsea quiere refrendar lo hecho en el Mundial de Clubes y el Arsenal, ganar la liga luego de más de 20 años y tres subcampeonatos consecutivos.

Las esperanzas están en lo más alto para todos los equipos, que inician el año en igualdad de condiciones, al menos en términos deportivos. Los 20 equipos se han reforzado para el nuevo curso y un nombre llama poderosamente la atención: Viktor Gyokeres. El sueco es la flamante figura del Arsenal, usará el histórico número de Thierry Henry, y se acaba de ganar los elogios de Cristiano Ronaldo.

Se complica el futuro de Viktor Gyokeres

Cristiano Ronaldo destacó a Viktor Gyokeres.

Mientras hablaba de su querido Sporting Lisboa, club donde Gyokeres convirtió 97 goles en 102 partidos, Cristiano se detuvo a destacarlo y sólo necesitó dos palabras para resaltarlo. “¿Gyokeres? Sólo extrañamos a los que están allí, así dicen. Gyokeres fue un jugador especial“, declaró Cristiano.

Arsenal puso 70 millones por Gyokeres

Viktor Gyokeres portará el histórico número 14 en su espalda, aquella camiseta que Thierry Henry transformó en un emblema del fútbol mundial, y en él se depositan las esperanzas de los Gunners, quienes creen que un delantero de su porte y calidad era la pieza faltante en el rompecabezas.

Gyokeres ya debutó como jugador del Arsenal.

Gyokeres ya debutó como jugador del Arsenal.

Publicidad

Mikel Arteta ahora tiene a su goleador, el cuál costó 70 millones, llega con comprobada experiencia pero ahora tiene frente a sí su mayor desafío como futbolista: brillar bajo las luces más brillantes del fútbol mundial y liderar al Arsenal al gran objetivo por más de 20 años.

Gyokeres ya se estrenó como goleador con los Gunners en la Emirates Cup, con su tanto ante el Athletic Bilbao y será el referente en la ofensiva del Arsenal en el partido destacado de la primera fecha de la Premier League 2025/26, en la que enfrentarán ni más ni menos que al Manchester United.

germán celsan
Germán Celsan

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Portland Timbers avanza por Matías Rojas, marginado en River

jpasman
toti pasman

¿River estaba mejor con Demichelis? Con Gallardo, se olvidó de lo que es ser campeón

mgrosman
chicho grosman

Marcos Rojo rescindió en Boca y será nuevo jugador de Racing para jugar la Copa Libertadores

Lee también
El homenaje a Thierry Henry que hará Viktor Gyokeres en su llegada como nueva estrella del Arsenal
Noticias de la Premier League 2025

El homenaje a Thierry Henry que hará Viktor Gyokeres en su llegada como nueva estrella del Arsenal

Rompe mercado: más de 70 millones por Gyokeres para retar a Liverpool y Manchester City en la Premier League
Noticias de la Premier League 2025

Rompe mercado: más de 70 millones por Gyokeres para retar a Liverpool y Manchester City en la Premier League

Metió 97 goles en 102 partidos y brilló con el club pero se rompió la relación y se enfrentaría a una demanda legal
Fútbol europeo

Metió 97 goles en 102 partidos y brilló con el club pero se rompió la relación y se enfrentaría a una demanda legal

River ultima detalles en la venta de Santiago Simón: el club que lo quiere y los millones que deberá pagar
River Plate

River ultima detalles en la venta de Santiago Simón: el club que lo quiere y los millones que deberá pagar

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo