Thierry Henry rompió el silencio y dejó claro lo que piensa sobre Gyokeres en el Arsenal: “Combinación perfecta”

Viktor Gyokeres fue el gran fichaje del Arsenal en este último mercado; el delantero sueco llegó a cambio de más de 70 millones, con 97 goles en 102 partidos en sus últimas temporadas y rápidamente tomó la responsabilidad de usar la #14 que supo vestir y Thierry Henry, la máxima gloria Gunner.

Ahora, el propio Henry fue quien se animó a romper el silencio y hablar sobre Gyokeres y sus expectativas para con el sueco en lo que será su debut oficial por Premier League, este domingo ni más ni menos que en Old Trafford, contra el Manchester United.

“Siempre es injusto que yo hable de un delantero, porque es típico que lo que yo diga se vaya más allá y genere una presión innecesaria”, inició Henry. “Lo que diré sobre Gyokeres es que pudimos ver su gol contra el Athletic el otro día. Su instinto y entendimiento para anticipar el centro, su cabezazo suave para cambiar la trayectoria de la pelota… Es un verdadero número 9. Ese es un gol típico de un número 9“.

Gyokeres tomó la 14 de Henry y asumió toda la responsabilidad en el Arsenal.

Henry pidió paciencia con Gyokeres

“Es un killer del área, los números no mienten, y tienes un equipo que crea muchas chances, así que debería ser una combinación perfecta“, destacó Henry. “Pero también debes entender que a veces no funciona de inmediato”, señaló.

“Lo que quieres es que la gente sea paciente con él, y lo que es molesto ahora es que la gente ya no tiene esa paciencia. Quieren que cualquier jugador rinda inmediatamente, convierta goles y gane los partidos de inmediato. No es realista, no suele pasar”, explicó Henry.

“Ya estuvo en Inglaterra, no nos olvidemos de ello. Estuvo en el Coventry y no funcionó en Brighton, así que tienes un tipo que ya sabe lo que es sufrir y recuperarse de ello. Ahora tiene otra confianza, lo puedes ver en su cuerpo y la forma en que cuida de sí mismo. Ha cambiado“, continuó Henry.

Gyokeres ya jugó en Inglaterra y no tuvo buen rendimiento. El Arsenal será su revancha.

“Soy un fanático del Arsenal, así que espero que le vaya bien, convierta goles para nosotros y nos guíe al título. Pero no puede hacer eso solo. Los goles no aseguran títulos; hemos visto jugadores con números asombrosos no ganar nada. El equipo alrededor suyo tiene que ser igual de bueno”, completó el francés.

El Arsenal de Mikel Arteta, vigente tres veces consecutivas subcampeón de la Premier League, trabajó bastante en este mercado. A Gyokeres se le suman las contrataciones de Kepa, Mosquera, Zubimendi, Norgaard y Madueke, todo en pos del gran objetivo: ser campeón de la Premier League después de más de dos décadas de sequía.