El sentido homenaje a Diogo Jota que emocionó a Pep Guardiola en la previa de Wolverhampton vs. Manchester City

La Premier League 2025/26 ya está en marcha y, como no podía ser de otra manera, el recuerdo y los homenajes a Diogo Jota se hicieron presente en cada una de las canchas donde se juega este fin de semana. Pero los hinchas del Wolverhampton fue más allá, con un gesto que emocionó incluso a Pep Guardiola.

Mientras se llevaba a cabo el respetuoso minuto de silencio en memoria del futbolista luso, detrás de uno de los arcos los fanáticos desplegaron un tifo con la figura de Diogo Jota y la leyenda “We’ll remember you when you walk in fields of gold“, un fragmento reversionado de la canción ‘Fields of Gold’ del popular artista británico Sting. Traducido significa “Te recordaremos cuando camines los campos de oro”.

La canción es una de las obras más populares del histórico cantante de The Police como solista, una metáfora que habla del recuerdo de una relación que uno atesora con cariño cariño, evoca nostalgia y destaca los buenos momentos que se pasaron.

En cualquier caso, el tifo, la leyenda y el minuto de silencio se completaron con un aplauso en el que se fundió todo el Molineux, incluyendo a Pep Guardiola, cuyo semblante mostraba su emotividad ante el momento vivido en el estadio de los Wolves.