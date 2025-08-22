Es tendencia:
Es una de las dudas de Scaloni para el Mundial 2026 y podría llegar a un grande de la Premier League

Su nombre estuvo en carpeta de varios clubes, y ahora lo buscan desde la liga inglesa.

Por Germán Celsan

El jugador de la Selección Argentina que busca Tottenham
El mercado de pases del Tottenham inglés ha sido bastante decepcionante para sus fanáticos, que han visto marcharse a Heung-Min Son, y cómo se le escaparon grandes objetivos como Eberechi Eze o Morgan Gibbs-White. Todo eso, sumado a las lesiones de Kulusevski y James Maddison, dejaron al vigente campeón de la Europa League sin un referente en la creación de juego.

Ante esta necesidad, y el empuje de Thomas Frank, su nuevo entrenador, que suele jugar con un futbolista creativo por delante de los mediocampistas naturales, el club inglés se ha fijado en un futbolista argentino que también fue mencionado para varios clubes en este mercado: Nicolás Paz.

Tottenham va por Nico Paz.

A comienzos de junio, se hablaba de que Nico Paz podía llegar a regresar al Real Madrid, pero finalmente se quedó para iniciar una nueva temporada en el Como 1907 de la Serie A, bajo la tutela de Cesc Fábregas. Sin embargo, reporta The Independant que el Tottenham iría a por él en esta última semana de la ventana de transferencias.

A estos reportes se le sumó la información del respetado periodista italiano, Gianluca Di Marzio, quien asegura que el club rechazó una oferta de 40 millones, y piden no menos de 70 para dejarlo ir. Cabe destacar que el Real Madrid tiene una cláusula de recompra del mediapunta de apenas 20 años.

Nico Paz pelea por un lugar en el Mundial 2026

A diferencia de lo que suele pasar en muchas negociaciones, la postura de Nico Paz será clave para resolver su futuro. Y el jugador nacido en Tenerife tendrá una importante decisión que tomar a menos de 300 días de la Copa del Mundo, en la que tiene chances de estar junto a la vigente campeona, Argentina.

Nico Paz ya fue convocado con la Selección, pero su lugar en el Mundial 2026 no está asegurado.

Lionel Scaloni lo considera como uno de los nombres que podría completar el plantel, y ya fue convocado en reiteradas ocasiones al seleccionado. Un salto a la Premier League bien podría asegurarle su lugar en la lista, o, en caso de no adaptarse, retrasarlo en la consideración.

En la última temporada en la Serie A, Nico Paz completó 35 partidos, con 6 goles y 8 asistencias y fue uno de los grandes referentes del equipo que no sólo logró mantener la categoría en el año de su ascenso, sino que terminó entre los 10 mejores de la tabla en Italia.

