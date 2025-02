Henry usó a Julián Álvarez como ejemplo del mal momento de Guardiola en Manchester City: “Tiene jugadores de menor calibre”

Manchester City sufrió una dura derrota este domingo. Fue goleado por 5 a 1 por el Arsenal en un partido que acabó con sus esperanzas de llegar a pelear por la Premier League. Y si no es el fin del ciclo, es únicamente porque vienen de ganar cuatro ligas consecutivas, y Pep Guardiola lleva casi una década en el cargo.

Guardiola se ha ganado el apoyo, y tiene la espalda, para continuar como entrenador del Manchester City, y Thierry Henry salió a apoyar al entrenador español, con un mensaje en el que defendió a Pep y apuntó contra el mercado que vio salir a los Julián Álvarez o Riyad Mahrez, y la llegada de “jugadores de menor calibre” al plantel.

El City se fue goleado por Arsenal y no le encuentra la vuelta

Los comentarios de Thierry Henry luego de la goleada que sufrió el City de Guardiola

En el post partido de Sky Sports, el histórico delantero francés alzó la voz para reafirmar su apoyo a Pep. “Es molesto que la gente diga que es el fin de una era. No es el fin de una era, ganaron cuatro [Premier] consecutivas”, inició.

“La gente habla de Rodri, no creo que [la ausencia de] Rodri sea el único problema en Manchester City. Lo mencioné antes, Guardiola nos hizo olvidar las leyendas que ya no están. Nunca mirabas al City y piensas ‘No tienen a Yaya Touré, no tienen a Agüero, no tienen a David Silva, no tienen a Kompany’, nunca, nunca”, continuó.

Pep Guardiola no está pudiendo maquillar la pérdida de sus figuras, según Henry.

“Ahora tiene jugadores de menor calibre que los que mencioné, y ahora sí se dice ‘Extrañan a Álvarez, a Mahrez’, pero es la primera vez donde se nota que los jugadores que trajeron no tienen el talento que los que se fueron”, completó Henry, destacando que era Guardiola, desde lo táctico, quien maquillaba las ausencias.

“Pero no es el fin de una era, es muy rápido para asumir y decir que implosionaron. Tienen que recuperarse, tal vez traer mejores jugadores, tiene que volver Rodri. Todavía no es el fin de una era para lo que Pep quiere hacer“, sentenció.