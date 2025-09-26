La astronómica oferta de 6 mil millones de dólares que cambiaría para siempre el futuro de Cuti Romero y el Tottenham

Luego de 17 años, Tottenham volvió a ser campeón con su consagración en la Europa League 2024/25. Cristian ‘Cuti’ Romero fue uno de los capitanes y líderes de ese equipo, y hoy es el capitán del plantel. Con Thomas Frank en el banquillo, los Spurs han encontrado una nueva estabilidad, pero todo podría temblar fuera del campo, tras una astronómica oferta de 6,000,000,000 de dólares para comprar el club.

De acuerdo a lo reportado por The Sun, son seis mil millones de dólares los que han ofrecido para hacerse con las acciones mayoritarias del Tottenham Hotspur, que hoy le pertenecen al Grupo ENIC. 4,5 mil millones de dólares serían para adquirir las acciones del ENIC Group, y lo restante se utilizaría como fondos para renovar el equipo con fichajes, contratos y pagos a agentes.

Esta oferta llega semanas tras la partida de Daniel Levy de la presidencia ejecutiva del club, pero desde Inglaterra señalan que la oferta por el 87% de las acciones del Tottenham fue rechazada por parte del Grupo ENIC.

Un consorcio ofreció 6,000,000,000 de dólares para comprar el Tottenham. (Getty)

La misma fue hecha por parte de un consorcio de inversores norteamericanos que ya tienen acciones en franquicias de la NBA y la NFL, y liderado por el ex DJ y empleado de la NASA Brookyln Earick de 41 años, que hizo una fortuna en el mundo de la tecnología con aplicaciones y blockchain.

Tottenham viene de renovar su estadio con fondos norteamericanos

En noviembre del 2020, el Tottenham presentó su renovado estadio, el Tottenham Hotspur Stadium que reemplazó al mítico White Hart Lane. La institución invirtió 1,2 mil millones de libras esterlinas en su construcción y fue financiado con recursos del club, pero también con una importante suma proveniente desde inversores de la NFL que contribuyó con varios millones a cambio de poder disputar partidos de fútbol americano en Londres.

El Tottenham Hotspur Stadium ha sido hogar de partidos de la NFL como Jacksonville Jaguars v. Chicago Bears en octubre del 2024. (Getty)

Esto señala que el interés desde los Estados Unidos por el Tottenham no es nuevo ni reciente, y que varios inversores de la NBA y NFL quieran tomar control de este club, parte del Big Six de la Premier League, así lo refleja. De momento, las ofertas tanto formales como informales, han sido rechazadas. Sin embargo, parece cuestión de tiempo -y algunos miles de millones más- para que se haga realidad.

Hasta el momento, el Chelsea tiene el récord como el club más caro en la historia, luego de que el BlueCo. y Todd Boehly lo compraran de manos de Roman Abramovich a cambio de 4,250,000,000 de libras esterlinas en 2022. En caso de materializarse la venta del Tottenham a este consorcio norteamericano, superaría esa cifra.

