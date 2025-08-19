Le soltó la mano: Rio Ferdinand ignoró por completo al Manchester United al elegir sus candidatos a ganar la Premier League

La Premier League 2025/26 puso primera el fin de semana, y varios de los grandes candidatos demostraron que están para cosas importantes; Liverpool, Arsenal y Manchester City iniciaron con el pie derecho y se perfilan para ser quienes compitan por el título.

Quien no corrió con la misma suerte fue el Manchester United, que cayó en Old Trafford ante los Gunners, en lo que fue apenas la tercera victoria del Arsenal en casa de los Red Devils en los últimos 19 años. Un resultado que podría resultar inesperado tiempo atrás, pero que se ha vuelto una constante en las últimas temporadas.

Manchester United inició la temporada con derrota, como local, ante el Arsenal.

Tal es así que incluso el histórico defensor del United, Rio Ferdinand, hoy analista para la televisión inglesa, directamente ignoró al equipo en el que ganó seis Premier League y quince títulos como profesional, al señalar a sus candidatos para ganar la liga.

En diálogo con GOAL, Ferdinand eligió su top cuatro para la Premier League 2025/26, y en ninguno de esos puestos puso al Manchester United: Chelsea fue su elección para terminar cuarto, Manchester City tercero, Arsenal segundo y el rival de toda la vida del Manchester United, el Liverpool, fue su elección a ser campeón.

Rio Ferdinand, multicampeón con Manchester United, lo ignoró al señalar los candidatos a la Premier 25/26.

Otras grandes estrellas de la Premier League como Steven Gerrard, Alan Shearer, Theo Walcott y Jermain Defoe se sometieron al mismo cuestionario, y curiosamente, todos eligieron a esos mismos cuatro equipos como sus candidatos. Además, los cuatro señalaron que Liverpool será el campeón de la Premier.

De los cuatro equipos, el único que no sumó de a tres fue Chelsea, que empató sin goles con el vigente campeón de la FA Cup y Community Shield en Inglaterra, el Crystal Palace. En cualquier caso, las declaraciones de Ferdinand dejan claro que a pesar de lo invertido en el mercado por el United y las decisiones de Rúben Amorim, la diferencia sigue siendo importante entre los Red Devils y los mejores equipos de la Premier, o al menos así se percibe.

