"Les dije que podían fichar a Zidane por 1,2 millones pero me dijeron que no era lo suficientemente bueno"

Zinedine Zidane pasará a la historia como uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos. El francés tranquilamente se mete en la conversación entre los 10 jugadores más destacados en el deporte y su legendaria carrera destaca sus pasos por Juventus, Real Madrid y lo hecho con la Selección de Francia.

Sin embargo, la carrera de Zinedine Zidane podría haber cambiado completamente de rumbo luego de su debut en el Girondins de Bordeaux, puesto que fue ofrecido a un equipo que, por aquel entonces, era uno de los animadores de la Premier League. ¿El valor? Apenas unas 1,2 millones de libras ¿La respuesta? “No es lo suficientemente bueno.”

El relato proviene del agente Barry Silkman, quien tomó esa profesión luego de su carrera como futbolista, en la cual registró pasos por Manchester City, Crystal Palace y Brentford. Silkman, que supo trabajar con jugadores como Jaap Stam, Micah Richards, Tomas Soucek y Yakubu, afirma que Newcastle rechazó a un joven Zidane, allá por 1996.

El Newcastle de Kevin Keegan terminó perdiendo la Premier League y la chance de fichar a Zidane.

El inglés cuenta la historia en su autobiografía, un libro titulado ‘El agente de fútbol no tan secreto’, y relata como Kevin Keegan, entrenador del Newcastle por aquel entonces, rechazó la propuesta de fichar a Zinedine Zidane por la módica suma.

El relato de Silkman sobre como Newcastle rechazó a Zidane

“Fui alertado del talento de un volante ofensivo de 24 años en Bordeaux, y fui a verlo. Su nombre era Zinedine Zidane, y me tomó cinco minutos decidir que ese tipo iba a ser alguien muy especial“, inicia Silkman en su relato. “Había llevado un buen número de jugadores al Newcastle United bajo el mando de Kevin Keegan y cada uno de ellos había sido un éxito. Sentí que Zidane encajaba perfecto en su equipo”, cuenta.

Pero recibió una negativa rotunda… “Era el 7 de enero de 1996, y le dije a Kevin que podía fichar a Zidane por 1,2 millones de libras. Un robo. Le supliqué que lo fiche, pero me dijo que su ojeador en jefe creía que no era lo suficientemente bueno“, afirmó Silkman en su libro. “Años después, Kevin me reconoció que debió haberme escuchado en lugar de a su ojeador. Eventualmente, Zidane fichó por Juventus y el resto es historia“, completó sobre aquella anécdota que podría haber cambiado el paradigma del fútbol mundial.

“Zidane terminó fichando por Juventus y el resto es historia”

El Newcastle, por aquel entonces, era uno de los principales equipos del fútbol inglés pero terminó perdiendo la liga en temporadas consecutivas contra el Manchester United de Sir Alex Ferguson. Los Magpies fueron subcampeones en la 95/96 y 96/97 y, hasta la fecha, no han logrado siquiera ese resultado nuevamente. Con Zidane, la tan esquiva Premier League bien podría haberse transformado en realidad.

