Es tendencia:
logotipo del encabezado
Actualidad

Lisandro Martínez fue señalado como una pieza clave de la reconstrucción del Manchester United con la llegada de Michael Carrick

El argentino, destacado como una "pieza sensible" en el armado del nuevo equipo de los Red Devils.

Por Germán Celsan

Seguí a Bolavip en Google!
Lisandro Martínez, señalado como clave para el United en Inglaterra
© GettyLisandro Martínez, señalado como clave para el United en Inglaterra

Fuera de toda competencia europea, eliminados de la Carabao Cup y de la FA Cup, y séptimos a 17 puntos de la cima en la Premier League. La temporada 2025/26 del Manchester United está siendo de las peores de todos los tiempos, con los Red Devils ya sin chances de ningún título y recién estamos enero. Eso llevó a la destitución de Rúben Amorim tras 18 meses, y a la llegada de un hombre de la casa: Michael Carrick.

Amorim registró el peor récord de un entrenador en Manchester United desde la Segunda Guerra Mundial, con apenas un 32% de victorias, y ahora Carrick buscará devolverle la filosofía que Sir Alex Ferguson supo inculcarle al club. Para ello necesitará de sus jugadores, y en Inglaterra entienden que Lisandro Martínez será clave.

Carrick, un histórico del Manchester United, asumió como nuevo entrenador. (Getty)

Carrick, un histórico del Manchester United, asumió como nuevo entrenador. (Getty)

El argentino había sido señalado por el antiguo entrenador como uno de los líderes del plantel, y para el Daily Mail, además es una “pieza sensible” en la reconstrucción de los Red Devils. O al menos así lo señalaron en un reciente artículo.

El Daily Mail ve a Lisandro Martínez como una figura clave para la reconstrucción del United

“Como el defensor central que mejor juega con la pelota de todo el club, ciertamente hay un lugar para Martínez”, inició el Daily Mail en su análisis. “Ha tenido mala suerte con las lesiones, pero su versatilidad de también poder jugar como mediocampista defensivo y su capacidad como marcador lo convierten en una pieza sensible dentro del plantel”.

Lisandro Martínez recién pudo volver a jugar en diciembre, tras una lesión de ligamentos que lo tuvo fuera prácticamente todo el 2025. El defensor argentino lleva cinco partidos como titular desde su regreso, y todavía necesitar terminar de recuperar el nivel que supo mostrar un par de temporadas atrás.

Publicidad
Con Lisandro Martínez a la cabeza, Manchester United deberá reconstruirse bajo el mando de Carrick. (Getty)

Con Lisandro Martínez a la cabeza, Manchester United deberá reconstruirse bajo el mando de Carrick. (Getty)

En contraparte, el prestigioso medio británico ve como ciclo cumplido el de defensores como Luke Shaw, Diogo Dalot, Harry Maguire y Tyrell Malacia. Piensan lo mismo de Casemiro, Ugarte y Zirkzee, otros nombres fuertes dentro del plantel actual que no han tenido un buen rendimiento en la era Amorim.

En síntesis

  • El Daily Mail califica a Lisandro Martínez como pieza clave para la reconstrucción del club.
  • Lisandro Martínez destaca como el defensor central con mejor juego de pies del Manchester United.
  • La versatilidad de Lisandro Martínez permite su uso como marcador o mediocampista defensivo según especialistas.
Publicidad
germán celsan
Germán Celsan

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Gallardo sigue yendo al shopping a reventar la tarjeta de River y no se da cuenta de que esa fórmula fracasó

ggrova
german garcía grova

Benfica negocia por Thiago Almada, declarado prescindible por Atlético de Madrid

Lee también
Lisandro Martínez, Garnacho y hasta Dibu Martínez fueron responsables del despido de Rúben Amorim del Manchester United
Noticias de la Premier League

Lisandro Martínez, Garnacho y hasta Dibu Martínez fueron responsables del despido de Rúben Amorim del Manchester United

Manchester United esperaría a que termine el Mundial para ir por un DT argentino
Fútbol europeo

Manchester United esperaría a que termine el Mundial para ir por un DT argentino

La venganza de Alejandro Garnacho con Ruben Amorim tras su despido del Manchester United
Fútbol europeo

La venganza de Alejandro Garnacho con Ruben Amorim tras su despido del Manchester United

Martegani está cerca de ser refuerzo de Aldosivi
Boca Juniors

Martegani está cerca de ser refuerzo de Aldosivi

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo