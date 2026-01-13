Lisandro Martínez fue señalado como una pieza clave de la reconstrucción del Manchester United con la llegada de Michael Carrick

Fuera de toda competencia europea, eliminados de la Carabao Cup y de la FA Cup, y séptimos a 17 puntos de la cima en la Premier League. La temporada 2025/26 del Manchester United está siendo de las peores de todos los tiempos, con los Red Devils ya sin chances de ningún título y recién estamos enero. Eso llevó a la destitución de Rúben Amorim tras 18 meses, y a la llegada de un hombre de la casa: Michael Carrick.

Amorim registró el peor récord de un entrenador en Manchester United desde la Segunda Guerra Mundial, con apenas un 32% de victorias, y ahora Carrick buscará devolverle la filosofía que Sir Alex Ferguson supo inculcarle al club. Para ello necesitará de sus jugadores, y en Inglaterra entienden que Lisandro Martínez será clave.

Carrick, un histórico del Manchester United, asumió como nuevo entrenador. (Getty)

El argentino había sido señalado por el antiguo entrenador como uno de los líderes del plantel, y para el Daily Mail, además es una “pieza sensible” en la reconstrucción de los Red Devils. O al menos así lo señalaron en un reciente artículo.

“Como el defensor central que mejor juega con la pelota de todo el club, ciertamente hay un lugar para Martínez”, inició el Daily Mail en su análisis. “Ha tenido mala suerte con las lesiones, pero su versatilidad de también poder jugar como mediocampista defensivo y su capacidad como marcador lo convierten en una pieza sensible dentro del plantel”.

Lisandro Martínez recién pudo volver a jugar en diciembre, tras una lesión de ligamentos que lo tuvo fuera prácticamente todo el 2025. El defensor argentino lleva cinco partidos como titular desde su regreso, y todavía necesitar terminar de recuperar el nivel que supo mostrar un par de temporadas atrás.

Con Lisandro Martínez a la cabeza, Manchester United deberá reconstruirse bajo el mando de Carrick. (Getty)

En contraparte, el prestigioso medio británico ve como ciclo cumplido el de defensores como Luke Shaw, Diogo Dalot, Harry Maguire y Tyrell Malacia. Piensan lo mismo de Casemiro, Ugarte y Zirkzee, otros nombres fuertes dentro del plantel actual que no han tenido un buen rendimiento en la era Amorim.

