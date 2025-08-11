Llegó al Manchester City para reemplazar a Julián Álvarez y ahora podría irse a cambio de 60 millones

Una vez consumada la salida de Julián Álvarez al Atlético de Madrid a mediados de 2024, la dirigencia del Manchester City salió rápidamente al mercado de pases en búsqueda de poder contratar a su reemplazante por pedido de su entrenador Pep Guardiola.

El que ocupó el lugar de la Araña fue el delantero brasileño Savinho, quien llegó a los Citizens tras permanecer dos temporadas a préstamo en el Girona de España, equipo con el que realizó una campaña histórica en LaLiga, a tal punto que lograron la clasificación a la UEFA Champions League.

Luego de una temporada en la que comenzó de más a menos, siendo elogiado en el inicio por Guardiola, el brasileño comenzó a perder lugar en el equipo titular, y es por eso que en este mercado de pases podría marcharse en búsqueda de mayor protagonismo pensando en la convocatoria al Mundial 2026.

En este contexto, según lo informado por el medio inglés ‘The Athletic’, el Tottenham está interesado en Savinho y está dispuesto a realizar una oferta cercana a los 60 millones de euros para quedarse con el extremo de cara a una temporada en la que jugarán Champions League.

Siguiendo con la información, la fuente citada agregó que el brasileño dio el visto bueno para que se realice la operación, aunque no hará fuerza para marcharse del Manchester City, ya que tiene la intención de que los clubes puedan llegar a un acuerdo por la compra de su ficha.

Así las cosas, los próximos días serán claves para el futuro de Savinho, quien busca mayor protagonismo en el campo de juego. Cabe destacar que el Tottenham necesita fichar futbolistas ofensivos, ya que Heung Min Son se marchó a LAFC de Estados Unidos, mientras que James Maddison se rompió los ligamentos cruzados.

Los números de Savinho en el Manchester City

Desde su llegada al elenco ciudadano, el extremo brasileño de 21 años disputó un total de 48 partidos. En los mismos convirtió tres goles y aportó 13 asistencias. Además, recibió cuatro tarjetas amarillas y no fue expulsado en 3.087 minutos en cancha. Por otro lado, se consagró campeón de la Community Shield.

