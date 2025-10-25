Es tendencia:
Lo pusieron de titular y respondió en menos de cinco minutos: Garnacho convirtió su primer gol con Chelsea

En su quinta titularidad con los Blues, el extremo argentino pudo gritar su primer tanto con el equipo londinense.

Por Germán Celsan

Garnacho y su primer gol con el Chelsea
Llegó el primero. Luego de cerrar de la peor manera su etapa en Manchester Untied y presionar por el traspaso a los Blues, Alejandro Garnacho finalmente convirtió su primer gol con la camiseta del Chelsea. Tardó un par de meses, pero en su quinto partido como titular, rompió la sequía.

El extremo argentino abrió el marcador ante Sunderland en Stamford Bridge antes de los cinco minutos de partido con un gol fiel a su estilo: desequilibrio en el mano a mano y un tiro cruzado. En esta ocasión, un zurdazo que se le escapó entre las piernas Roefs, arquero de los Black Cats.

El gol de Garnacho para Chelsea vs. Sunderland

El de este sábado es el quinto partido de Garnacho como titular con Chelsea, y su tercero por Premier League, aunque todavía no completó 90 minutos desde que está bajo las órdenes de Enzo Maresca. De momento el extremo argentino no había acumulado ni goles ni asistencias para los Blues.

Sus últimos meses en Manchester United y sus primeras semanas como futbolista de Chelsea están lejos del nivel que Garnacho había mostrado hasta 2024 y que lo habían catapultado a la Selección Argentina. Hoy lleva varias convocatorias fuera de la lista de Scaloni, y goles como el de este sábado pueden ser la clave para que recupere su confianza y nivel de cara al Mundial 2026, el gran objetivo.

