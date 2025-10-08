Es tendencia:
Alejandro Garnacho y su situación en la Selección Argentina a 8 meses del Mundial 2026

Aunque hoy está más afuera que adentro, el extremo izquierdo aumentó sus chances de regresar a la Selección Argentina desde que es jugador del Chelsea.

Por Germán Carrara

Getty. Alejandro Garnacho aumentó sus chances de volver a la Selección Argentina desde que llegó al Chelsea.
Los futbolistas ya se juegan en la temporada la posibilidad de ser parte de los planteles de los seleccionados que competirán en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Cada gol, asistencia, intervención, lesión o cualquier otra situación dentro o fuera de la cancha influye para bien o para mal en las convocatorias.

Esto lo tiene claro Alejandro Garnacho, quien tras formar parte de las nóminas de la Selección Argentina entre junio del 2023 (con los amistosos en China contra Australia e Indonesia) y noviembre del 2024 (para la doble fecha FIFA en la que la Albiceleste se enfrentó a Paraguay en el Defensores del Chaco de Asunción y a Perú en La Bombonera) quedó apartado del combinado nacional.

Puntualmente, porque pasó de ser una opción recurrente que alternaba titularidad con protagonismo en los segundos tiempos de los compromisos del Manchester United, a distanciarse de su técnico Ruben Amorim, quien, después de la Final de la Europa League el 21 de mayo decidió desafectarlo del plantel de los Diablos Rojos (intercambiaron cuestionamientos en declaraciones a la prensa tras el 1 a 0 con el Tottenham en San Mamés).

Esto fue lo que detonó su salida del Old Trafford y, por consiguiente, su arribo a Stamford Bridge, en donde, de a poco, bajo la conducción de Enzo Maresca, se ve el resurgir de Alejandro Garnacho, quien fue titular en cuatro de los últimos tres partidos del Chelsea (Lincoln City por la EFL Cup, Benfica por la Champions League y Liverpool por la Premier League).

De esta manera, el extremo izquierdo aumenta sus posibilidades de volver a la Selección Argentina en comparación a lo que fueron sus últimas semanas. No obstante, si bien se mantiene en el radar como el resto de los futbolistas argentinos de élite, hoy todavía está lejos de poder meterse entre las opciones de Lionel Scaloni para el torneo que se disputará en Norteamérica el año que viene.

Nicolás González y Thiago Almada, las opciones por la banda izquierda

Al mismo tiempo, Nicolás González y Thiago Almada, quienes comparten plantel en el Atlético de Madrid, son opciones similares a Alejandro Garnacho y, en contra partida al delantero del Chelsea, están en un gran momento. El ex Argentinos Juniors mayormente como extremo izquierdo, el puesto en el que se proyecta el nacido en Madrid, mientras que el ex Vélez ofrece otras características como mediocampista o interno izquierdo o incluso como mediapunta.

