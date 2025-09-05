“No puedo soportarlo”: Garnacho, apuntado por un histórico de la Premier League tras su presentación como jugador de Chelsea

Alejandro Garnacho cumplió con su objetivo y finalmente logró dejar Manchester United transformarse en nuevo futbolista del Chelsea, club al que llegó a cambio de 40 millones de libras y con el que fichó hasta 2032. El extremo argentino fue presentado en la previa de la victoria de los Blues por 2 a 0 ante Fulham en Stamford Bridge, pero a Jamie Carragher no le impresionó su actitud.

Desde que dejó la actividad, el ex defensor y capitán histórico del Liverpool se transformó en analista para diferentes cadenas del fútbol inglés y europeo, y apuntó contra Garnacho tras verlo con el celular mientras se disputaba el partido entre Chelsea y Fulham, en pleno desarrollo del mismo.

“¿Sabes lo que no me gusta? Cuando enfocan a los muchachos en las gradas, ven el partido y están con el teléfono“, remarcó Carragher en Sky Sports. “No puedo soportarlo. Esto es una falta grave. No puede estar sentado con el teléfono en un partido del Chelsea“, expresó con contundencia.

Carragher vio a Garnacho con el celular durante el partido y no le gustó nada.

Carragher es reconocido por tener una mirada mixta, ya que supo ser futbolista entre finales de los 90 y hasta mediados de la década pasada, por lo que vivió la transición de los vestuarios de una época pasada a esta era más tecnológica y donde los celulares tienen otra preponderancia. Aún así, encontró la actitud de Garnacho durante el partido como una falta de respeto.

El lugar que ocupará Garnacho en Chelsea

Mientras Garnacho espera para debutar en Chelsea, ganarse un lugar en el equipo y con ello también uno en la convocatoria de Lionel Scaloni para la Selección Argentina de cara al Mundial 2026, Enzo Maresca dio su mirada sobre la llegada del extremo argentino a su plantel.

“¿En qué posición lo veo? Lo tengo muy claro, es extremo. Yo lo veo como extremo“, destacó Enzo Maresca, entrenador campeón del mundo con Chelsea, al ser consultado por Garnacho en conferencia de prensa. En ese caso, deberá pelear por ganarse un lugar contra Pedro Neto, Estevao, Jamie Bynoe-Gittens y, eventualmente, Cole Palmer y Joao Pedro, en caso de que Maresca decida tirarlos a banda.