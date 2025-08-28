Es tendencia:
Alejandro Garnacho, nuevo refuerzo de Chelsea: los millones que le pagará a Manchester United

Sin lugar con Amorim, el argentino se sumará al plantel del campeón del mundo. Los Diablos Rojos se quedarán con el porcentaje de una futura venta.

Por Joaquín Alis

Se terminó la novela: Alejandro Garnacho es nuevo refuerzo de Chelsea. El delantero argentino dejará Manchester United, donde no tenía lugar tras su pelea con Rúben Amorim, y se sumará a las filas de Enzo Maresca con un contrato hasta 2032.

De acuerdo a lo informado por el periodista Fabrizio Romano, el acuerdo se cerró en una cifra cercana a las 40 millones de libras y los Diablos Rojos se quedarán con el 10% de una futura venta. De esta manera, el campeón del mundo tendrá un nuevo extremo en su plantel.

Garnacho viajará a Londres el viernes para hacerse la revisión médica. De no haber sorpresas, el futbolista nacido en Madrid pondrá la firma para continuar su carrera en los Blues. Con este traspaso, el extremo buscará sumar protagonismo y así recuperar terreno en la Selección Argentina.

Los números de Garnacho en su última temporada en Manchester United

El surgido de las divisiones inferiores de Atlético de Madrid llegó a Manchester United en 2020 como juvenil por solamente 500.000 dólares. Desde allí hasta la fecha, Alejandro Garnacho disputó un total de 144 partidos oficiales, entre los que convirtió 26 goles y repartió 22 asistencias. Además, conquistó 2 títulos: Copa de la Liga y FA Cup.

En la última campaña, el Bichito disputó un total de 39 compromisos en los que anotó 8 goles a pesar de haber perdido minutos y oportunidades como titular.

