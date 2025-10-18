Es tendencia:
logotipo del encabezado
Premier League

Por qué no juega Enzo Fernández en Chelsea vs. Nottingham Forest por la Premier League

El campeón del mundo no aparece ni siquiera entre los suplentes del equipo de Maresca. El motivo.

Por Joaquín Alis

Enzo Fernández, mediocampista de Chelsea.
© Getty ImagesEnzo Fernández, mediocampista de Chelsea.

La jornada de sábado en la Premier League se abre con un interesante partido entre Chelsea y Nottingham Forest. El equipo de Enzo Maresca quiere acercarse al líder Arsenal y para eso deberá ganar fuera de casa. El gran problema de los Blues es que no cuentan con Enzo Fernández en su alineación.

El campeón del mundo, que viene de jugar en Miami en la última fecha FIFA con la Selección Argentina, no forma parte de la formación titular de la visita. No se trata de una decisión táctica ni de una sanción, sino de una complicación física que lo dejó fuera de la convocatoria.

Fue el propio Enzo Maresca quien se encargó de despejar todas las dudas antes del pitazo inicial. “No es una gran preocupación. Está fuera por un problema, por una lesión, y espero que pueda volver muy pronto“, declaró el estratega al llegar al estadio sin el argentino.

Cabe recordar que Lionel Scaloni liberó a Fernández luego del primer partido ante Venezuela. El futbolista surgido en River Plate arrastra una sinovitis en su rodilla derecha y es por eso que tampoco sumará minutos este fin de semana.

Quien sí es de la partida es Alejandro Garnacho, que es el único futbolista argentino en comenzar el partido dentro del campo de juego. Cabe recordar que tanto Facundo Buonanotte (Chelsea) como Nicolás Domínguez (Nottingham) aparecen en el banco de suplentes.

Chelsea vs. Nottingham Forest: formaciones

Nottingham Forest: Matz Sels; Neco Williams, Nikola Milenkovic, Morato, Murillo, Oleksandr Zinchenko; Elliot Anderson, Ibrahim Sangare, Douglas Luiz; Taiwo Awoniyi y Morgan Gibbs-White. DT: Ange Postecoglou.

Publicidad

Chelsea: Robert Sánchez; Reece James, Josh Acheampong, Trevoh Chalobah, Marc Cucurella; Malo Gusto, Roméo Lavia; Pedro Neto, Andrey Santos, Alejandro Garnacho y Joao Pedro. DT: Enzo Maresca.

Alejandro Garnacho y su situación en la Selección Argentina a 8 meses del Mundial 2026

ver también

Alejandro Garnacho y su situación en la Selección Argentina a 8 meses del Mundial 2026

Chelsea prepara 35 millones para que un jugador de Barcelona sea nuevo compañero de Enzo Fernández, Garnacho y Buonanotte

ver también

Chelsea prepara 35 millones para que un jugador de Barcelona sea nuevo compañero de Enzo Fernández, Garnacho y Buonanotte

joaquín alis
Joaquín Alis

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Del papelón con Mascherano a la final del Mundial sub 20: Placente es el mejor DT de la selección juvenil desde Pekerman y Tocalli

ggrova
german garcía grova

El Comité de la Liga Profesional determinó cómo serán los torneos de Primera en 2026

Lee también
El emotivo video de Boca para Russo antes de enfrentar a Belgrano en La Bombonera
Boca Juniors

El emotivo video de Boca para Russo antes de enfrentar a Belgrano en La Bombonera

Sufren Boca y River: así quedó la tabla anual tras los triunfos de Argentinos y Racing
Fútbol Argentino

Sufren Boca y River: así quedó la tabla anual tras los triunfos de Argentinos y Racing

Tras su debut con Argentinos Juniors, Chiquito Romero habló de su salida de Boca: “Me quería todo el mundo”
Fútbol Argentino

Tras su debut con Argentinos Juniors, Chiquito Romero habló de su salida de Boca: “Me quería todo el mundo”

Pronósticos Talleres vs River Plate: el Millonario busca recuperarse en el Torneo Clausura 2025
Apuestas

Pronósticos Talleres vs River Plate: el Millonario busca recuperarse en el Torneo Clausura 2025

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo