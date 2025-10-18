Por qué no juega Enzo Fernández en Chelsea vs. Nottingham Forest por la Premier League

La jornada de sábado en la Premier League se abre con un interesante partido entre Chelsea y Nottingham Forest. El equipo de Enzo Maresca quiere acercarse al líder Arsenal y para eso deberá ganar fuera de casa. El gran problema de los Blues es que no cuentan con Enzo Fernández en su alineación.

El campeón del mundo, que viene de jugar en Miami en la última fecha FIFA con la Selección Argentina, no forma parte de la formación titular de la visita. No se trata de una decisión táctica ni de una sanción, sino de una complicación física que lo dejó fuera de la convocatoria.

Fue el propio Enzo Maresca quien se encargó de despejar todas las dudas antes del pitazo inicial. “No es una gran preocupación. Está fuera por un problema, por una lesión, y espero que pueda volver muy pronto“, declaró el estratega al llegar al estadio sin el argentino.

Cabe recordar que Lionel Scaloni liberó a Fernández luego del primer partido ante Venezuela. El futbolista surgido en River Plate arrastra una sinovitis en su rodilla derecha y es por eso que tampoco sumará minutos este fin de semana.

Quien sí es de la partida es Alejandro Garnacho, que es el único futbolista argentino en comenzar el partido dentro del campo de juego. Cabe recordar que tanto Facundo Buonanotte (Chelsea) como Nicolás Domínguez (Nottingham) aparecen en el banco de suplentes.

Chelsea vs. Nottingham Forest: formaciones

Nottingham Forest: Matz Sels; Neco Williams, Nikola Milenkovic, Morato, Murillo, Oleksandr Zinchenko; Elliot Anderson, Ibrahim Sangare, Douglas Luiz; Taiwo Awoniyi y Morgan Gibbs-White. DT: Ange Postecoglou.

Chelsea: Robert Sánchez; Reece James, Josh Acheampong, Trevoh Chalobah, Marc Cucurella; Malo Gusto, Roméo Lavia; Pedro Neto, Andrey Santos, Alejandro Garnacho y Joao Pedro. DT: Enzo Maresca.

