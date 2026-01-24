Por qué no juega Erling Haaland hoy en Manchester City vs. Wolverhampton por la Premier League 2025/26

Este sábado se pone en marcha la Fecha 23 de la Premier League 2025/26, y uno de los partidos tiene como protagonistas al Manchester City, en su peor forma de la temporada, y al Wolverhampton, último en la tabla de posiciones y con serias chances de descender al Championship.

Y si bien Manchester City viene de perder sus últimos dos partidos (0-2 vs. Manchester United por Premier y 1-3 vs. Bodo por Champions), Pep Guardiola tomó la decisión de prescindir de Erling Haaland, que no será titular en el partido vs. Wolves. El noruego esperará su oportunidad desde el banco de suplentes.

Erling Haaland, en su peor forma desde que llegó a Manchester City. (Getty)

La decisión de Guardiola es arriesgada, porque el Manchester City no viene bien y está dejando en el banco al goleador de la Premier League (20). No obstante, Guardiola optó por darle descanso a Haaland, ya que entre semana el City se juega la clasificación directa a octavos de final de la Champions League, ante Galatasaray.

Cabe destacar que Haaland se encuentra en su peor racha desde que llegó al club. El noruego apenas convirtió un gol en sus últimos ocho partidos disputados en todas las competiciones con los Citizens.

Manchester City no puede permitirse perder más puntos en la lucha por la Premier League; actualmente se encuentra como escolta del Arsenal, junto al Aston Villa, a siete puntos de la cima. Para este partido, Guardiola alineará a Semenyo y Guehi, sus grandes fichajes del mercado de enero.

Manchester City vs. Wolves – Formaciones

Tabla de posiciones de la Premier League