Se formó en Manchester United, apenas jugó en primera y ahora inició una demanda millonaria contra el club

El Manchester United recibió una demanda por parte de un futbolista que pasó más de una década en el club al que llegó a los ocho años y se formó en todas las categorías infantiles y juveniles de los Red Devils. Hoy sigue jugando como profesional, pero con molestias crónicas, por las cuales culpa directamente a los cuidados que recibió en Carrington.

El futbolista que demanda es Axel Tuanzebe, una de las grandes promesas de la academia del United, que participó de todos los seleccionados juveniles de Inglaterra, pero que cuando llegó a primera sufrió y nunca logró afianzarse. Las lesiones, una vez más, tomaron el protagonismo.

En las últimas horas, medios británicos se hicieron eco de los detalles del juicio que le inició Tuanzebe al Manchester United, donde pide más de un millón de libras esterlinas debido a supuestas “negligencias clínicas”, relacionadas con “consejos médicos”, recibidos en el club, para tratar sus lesiones.

Tuanzebe demanda al Manchester United por lesiones crónicas con las que hoy debe convivir. (Getty)

La demanda de Tuanzebe al Manchester United

De acuerdo a lo reportado, el incidente se remonta a una lesión que sufrió en enero del 2020, una fractura a causa de estrés en la parte baja de su espalda. Una lesión que le provocó al futbolista “significativo dolor y molestias que siguen presentes con desarrollo y deterioramiento”.

Tuanzebe y sus abogados alegan que, a raíz de ello, hoy juega con “restricciones e impedimentos” que han generado un impacto en su carrera y en sus ganancias como futbolista profesional.

Publicidad

Publicidad

ver también De jugar en las juveniles de Inglaterra y el Manchester United a representar al Congo

En la demanda se explica que la lesión se volvió algo crónico en julio del 2022, cuando volvió a lesionarse en su columna. Esta vez, en la parte derecha de la misma. “Planes de tratamiento apropiados hubieran, en el balance de las probabilidades, resultado en que el dolor y las molestias desaparezcan, y le hubieran permitido jugar sin restricciones ni impedimentos“.

Tuanzebe se vio afectado por las lesiones y eso limitó su carrera. (Getty)

Eso incluye tiempos de descanso adecuados, y el contacto de un especialista en cirugías de columna, donde la fractura inicial tuvo lugar. Dos aspectos en los que Tuanzebe asegura que Manchester United no se comportó de la manera en la que debía hacerlo.

Publicidad

Publicidad

Tuanzebe, de hoy 27 años, tuvo cesiones menores por Aston Villa, Napoli y Stoke City hasta que finalmente dejó Manchester United en 2023, para emigrar al Ipswich Town, con el que ascendió a la Premier League y luego descendió. En la presente temporada se unió al Burnley, otro flamante ascendido a la Premier, con el que lleva siete partidos jugados.

En síntesis