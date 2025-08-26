Es tendencia:
Thierry Henry expuso el error de Virgil Van Dijk que casi le cuesta el triunfo a Liverpool: “Él tomó la decisión”

El histórico delantero francés se cruzó con el entrenador de los Reds por la jugada del empate del Newcastle.

Henry culpó a Van Dijk del gol del Newcastle
Liverpool se llevó un triunfo fundamental en la jornada de lunes, y si bien es la segunda fecha de la Premier League 2025/26, cada punto cuenta cuando equipos como Arsenal y Tottenham empezaron con tanta autoridad la competencia. Sin embargo, el gol del juvenil Rio Ngumoha sobre los casi 100 minutos de partido, sirvió para tapar un error de Virgil van Dijk que pudo haber costado caro.

Quien no dejó pasar la falla del capitán de los Reds en el gol del empate fue Thierry Henry, quien hizo de analista del partido para Sky Sports y llegó incluso a cruzarse con Arne Slot, entrenador del Liverpool, sobre aquella jugada que terminó en el tanto de William Osula.

Thierry Henry apuntó contra una de las reglas de la Champions League

Thierry Henry apuntó contra van Dijk en el gol del Newcastle. (Getty)

“Jamie [Carragher] y yo nos dimos cuenta de algo en el tiro libre: en muchos tiros libres, la línea estaba baja, pero en el gol Van Dijk decidió ir alto. Él tomó la decisión ¿Cuál fue el proceso de pensamiento en ello? Los castigaron, es fácil para nosotros decirlo ahora, pero todo el partido jugaron bajo para atacar la pelota y en esa fueron alto”, expresó Henry cuando Arne Slot se sumó a la transmisión.

El entrenador neerlandés no dudó a la hora de responder y afirmó: “No creo que sea justo culpar a Virgil. Es una combinación, él tiene contacto con nosotros en el banco, mientras que todos los demás están más adelantados en el campo. Sabíamos cuál era su idea, poner la pelota en la medialuna para Dan Burn y eso nos causó dificultades.”

En ese momento decidimos eso [adelantar la última línea] porque la pelota estaba lejos, así que lo inteligente era que la segunda pelota no estuviera dentro del área de nuevo. Al final terminó siendo la decisión equivocada, viendo lo sucedido”, cerró Slot, defendiendo a Van Dijk y afirmando que la decisión no fue exclusiva del capitán, sino consensuada con el cuerpo técnico.

Rio Ngumoha hizo historia en la Premier y salvó al Liverpool (Getty Images)

A pesar de ese gol, el Liverpool logró ganar el partido, sobre el minuto 90+10 con el tanto de Rio Ngumoha, que se convirtió en el futbolista más joven en convertir un gol por Premier League y logró que el campeón mantenga un inicio perfecto en la liga, con seis puntos sobre seis posibles.

