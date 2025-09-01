Tras firmar con Chelsea hasta 2032, Garnacho le dejó un último mensaje al Manchester United: “Me voy orgulloso”

El pasado jueves se hizo oficial una de las transferencias sobre las que más se habló durante el mercado de pases, con el salto de Alejandro Garnacho al vigente campeón del mundo, Chelsea. El extremo argentino dejó Manchester United tras la decisión de Rúben Amorim de apartarlo del plantel y firmó hasta 2032 con los Blues.

El acuerdo se cerró en 40 millones de libras y un 10% de una futura venta para los Red Devils, y este lunes, Garnacho se dirigió a la afición que lo vio debutar y hacer sus primeras armas en primera división con un sentido mensaje de despedida en su cuenta personal de Instagram.

“Querido Manchester, luego de cinco inolvidables años, este capítulo especial de mi vida se cierra. Hemos creado momentos que llevaré conmigo por siempre y lo agradezco mucho. A los entrenadores, personal técnico y mis compañeros, gracias por creer en mí. Cada vez que vestí este emblema, di todo lo que tenía”, escribió Garnacho.

“Me voy orgulloso de lo que hemos logrado juntos, y emocionado por lo que está por venir. Le deseo lo mejor y éxito al club para su futuro mientras espero dar lo máximo de mí en este nuevo capítulo en mi carrera”, cerró el extremo argentino, en la leyenda que acompañó a un video recopilatorio de sus años como Red Devil.

Los números de Garnacho en Manchester United

Tras llegar al Manchester United en 2020 como juvenil y a cambio de medio millón de dólares, proveniente de la academia del Atlético de Madrid, Garnacho debutó en la primera división del club inglés en abril del 2022, justamente ante Chelsea. Desde aquel momento y hasta la fecha, el extremo argentino disputó 144 partidos oficiales como Red Devil, con 26 goles y 22 asistencias.

Sin embargo, en la última temporada perdió oportunidades y dejó de ser titular. A pesar de ello, completó 39 partidos con ocho goles, y se despidió del club con dos títulos bajo el brazo, una FA Cup y una Carabao Cup.

