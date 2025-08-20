Es tendencia:
Boca soñó con su fichaje pero fue comprado por el Chelsea de Enzo Fernández en 25 millones de dólares

El elenco inglés cerró una sorpresiva negociación con el fichaje del paraguayo.

Por Marco D'arcangelo

Enzo Fernández, mediocampista de Chelsea.
© GettyEnzo Fernández, mediocampista de Chelsea.

En el último mercado de pases Boca estuvo cerca de fichar a Julio Enciso, el delantero paraguayo de 23 años que se destaca en el Brighton, pero finalmente no avanzó a fondo debido a que se realizó una operación de rodilla que le demandará una recuperación de tres a cuatro meses. 

Tiempo después de esta negociación que no prosperó, Chelsea se metió, fue a fondo por el delantero y lo fichó a cambio de 25 millones de dólares con la intención de recuperarlo para la próxima temporada y que se convierta en una variante en el ataque para el entrenador Enzo Maresca.

Según lo informado por el periodista César Luis Merlo, el elenco londinense compró la ficha de Enciso en 18,5 millones de euros más 2,5 millones de la misma moneda por bonos y variables. Así las cosas, el Brighton podría recibir un total de 25 millones de dólares por la operación.

Además, siguiendo con la información, la fuente citada agregó que en esta temporada el delantero paraguayo será cedido a préstamo al Racing de Estrasburgo, equipo en el que juegan Valentín Barco y Aaron Anselmino para que pueda sumar mayor protagonismo en el campo de juego. 

La intención del Chelsea es que Enciso pueda sumar minutos de calidad en la Ligue One, y que recién vuelva a la institución después del Mundial 2026, para que se sume al plantel de Enzo Maresca para la pretemporada e inicie el curso 2026/27 junto al resto de sus compañeros.

Cabe destacar que Racing de Estrasburgo pertenece al mismo grupo que el Chelsea, y es por eso que varios futbolistas del elenco inglés salen a préstamo allí. En esta temporada, además de Anselmino, también fue cedido Kendry Páez, el volante ofensivo que llegó desde Independiente del Valle de Ecuador.

Palmeiras sondeó a Enciso

Previo a su llegada al Chelsea, el delantero paraguayo estuvo cerca de convertirse en nuevo refuerzo del Palmeiras para disputar la segunda parte de la Copa Conmebol Libertadores, ya que el elenco brasileño estaba dispuesto a pagar 25 millones de dólares por su cifra.

Finalmente, no hubo un acuerdo entre las partes, por lo que Enciso se quedó en el Brighton, club al que regresó tras un corto préstamo en Ipswich Town, y en donde inició la primera parte de su recuperación por la operación de rodilla a la que se sometió. 

Marco D'arcangelo
Marco D'arcangelo

