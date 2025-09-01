Fue criticado por los hinchas y llegó a un récord único en la historia de River tras la victoria ante San Martín

Con goles de Santiago Lencina y Maximiliano Salas en el primer tiempo, en el Estadio Más Monumental, River le ganó 2 a 0 a San Martín de San Juan por la séptima fecha del Grupo B del Torneo Clausura, y de esta manera quedó puntero tanto en su zona como en la tabla anual.

En este partido, el mediocampista colombiano Kevin Castaño, quien es uno de los futbolistas resistidos por los hinchas debido a su nivel en el segundo semestre, consiguió un logro histórico en el club, ya que se convirtió en el primer jugador en llegar a los 27 partidos consecutivos sin perder.

Es que, desde su llegada al Millonario a principios de este año desde el Krasnodar de Rusia, el mediocampista de 24 años no conoció la derrota. Los dos partidos que perdió el equipo de Gallardo en esta temporada fueron ante Estudiantes (todavía no había llegado al club) y frente a Inter (ausente por expulsión).

De esta manera, el colombiano superó los 26 partidos que había logrado Jorge Solari en 1964, cuando llegó desde Vélez, tal como lo informó La Página Millonaria. Desde su llegada al club de Núñez, el futbolista acumula un balance de 13 victorias y 14 empates.

Kevin Castaño superó un récord histórico en River.

Los números de Kevin Castaño en River

Desde su llegada al Millonario, el mediocampista colombiano lleva disputados un total de 27 partidos. En los mismos, no convirtió goles y aportó dos asistencias. Además, recibió 7 tarjetas amarillas y fue expulsado en una oportunidad en 2099 minutos en cancha.

Publicidad

Publicidad

Los partidos de Castaño en River

# FECHA TORNEO RIVAL RESULTADO 1 31/08/2025 Primera División San Martín SJ 2-0 2 29/08/2025 Copa Argentina Unión 0-0 (4-3) 3 26/08/2025 Primera División Lanús 1-1 4 22/08/2025 Copa Libertadores Libertad 1-1 (3-1) 5 17/08/2025 Primera División Godoy Cruz 4-2 6 15/08/2025 Copa Libertadores Libertad 0-0 7 09/08/2025 Primera División Independiente 0-0 8 03/08/2025 Copa Argentina San Martín Tucumán 0-3 9 28/07/2025 Primera División San Lorenzo 0-0 10 20/07/2025 Primera División Instituto 0-4 11 14/07/2025 Primera División Platense 3-1 12 22/06/2025 Mundial de Clubes Monterrey 0-0 13 17/06/2025 Mundial de Clubes Urawa Reds 3-1 14 28/05/2025 Copa Libertadores Universitario 1-1 15 21/05/2025 Primera División Platense 1-1 (2-4) 16 16/05/2025 Copa Libertadores Independiente del Valle 6-2 17 13/05/2025 Primera División Barracas Central 3-0 18 09/05/2025 Copa Libertadores Barcelona SC 2-3 19 05/05/2025 Primera División Vélez Sarsfield 4-1 20 27/04/2025 Primera División Boca Juniors 2-1 21 24/04/2025 Copa Libertadores Independiente del Valle 2-2 22 18/04/2025 Primera División Gimnasia 0-3 23 14/04/2025 Primera División Talleres 1-1 24 09/04/2025 Copa Libertadores Barcelona SC 0-0 25 06/04/2025 Primera División Sarmiento de Junín 1-1 26 03/04/2025 Copa Libertadores Universitario 0-1 27 30/03/2025 Primera División Rosario Central 2-2

ver también Paulo Díaz, tras la victoria de River ante San Martín de San Juan por el Torneo Clausura: “Salas es un pesado”