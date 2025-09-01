Es tendencia:
Fue criticado por los hinchas y llegó a un récord único en la historia de River tras la victoria ante San Martín

El mediocampista superó un particular invicto desde su llegada a la institución.

Por Marco D'arcangelo

Los futbolistas de River en el empate ante San Lorenzo.
Con goles de Santiago Lencina y Maximiliano Salas en el primer tiempo, en el Estadio Más Monumental, River le ganó 2 a 0 a San Martín de San Juan por la séptima fecha del Grupo B del Torneo Clausura, y de esta manera quedó puntero tanto en su zona como en la tabla anual.

En este partido, el mediocampista colombiano Kevin Castaño, quien es uno de los futbolistas resistidos por los hinchas debido a su nivel en el segundo semestre, consiguió un logro histórico en el club, ya que se convirtió en el primer jugador en llegar a los 27 partidos consecutivos sin perder.

Es que, desde su llegada al Millonario a principios de este año desde el Krasnodar de Rusia, el mediocampista de 24 años no conoció la derrota. Los dos partidos que perdió el equipo de Gallardo en esta temporada fueron ante Estudiantes (todavía no había llegado al club) y frente a Inter (ausente por expulsión).

De esta manera, el colombiano superó los 26 partidos que había logrado Jorge Solari en 1964, cuando llegó desde Vélez, tal como lo informó La Página Millonaria. Desde su llegada al club de Núñez, el futbolista acumula un balance de 13 victorias y 14 empates. 

Kevin Castaño superó un récord histórico en River.

Los números de Kevin Castaño en River

Desde su llegada al Millonario, el mediocampista colombiano lleva disputados un total de 27 partidos. En los mismos, no convirtió goles y aportó dos asistencias. Además, recibió 7 tarjetas amarillas y fue expulsado en una oportunidad en 2099 minutos en cancha. 

Los partidos de Castaño en River

#FECHATORNEORIVALRESULTADO
131/08/2025Primera DivisiónSan Martín SJ2-0
229/08/2025Copa ArgentinaUnión0-0 (4-3)
326/08/2025Primera DivisiónLanús1-1
422/08/2025Copa LibertadoresLibertad1-1 (3-1)
517/08/2025Primera DivisiónGodoy Cruz4-2
615/08/2025Copa LibertadoresLibertad0-0
709/08/2025Primera DivisiónIndependiente0-0
803/08/2025Copa ArgentinaSan Martín Tucumán0-3
928/07/2025Primera DivisiónSan Lorenzo0-0
1020/07/2025Primera DivisiónInstituto0-4
1114/07/2025Primera DivisiónPlatense3-1
1222/06/2025Mundial de ClubesMonterrey0-0
1317/06/2025Mundial de ClubesUrawa Reds3-1
1428/05/2025Copa LibertadoresUniversitario1-1
1521/05/2025Primera DivisiónPlatense1-1 (2-4)
1616/05/2025Copa LibertadoresIndependiente del Valle6-2
1713/05/2025Primera DivisiónBarracas Central3-0
1809/05/2025Copa LibertadoresBarcelona SC2-3
1905/05/2025Primera DivisiónVélez Sarsfield4-1
2027/04/2025Primera DivisiónBoca Juniors2-1
2124/04/2025Copa LibertadoresIndependiente del Valle2-2
2218/04/2025Primera DivisiónGimnasia0-3
2314/04/2025Primera DivisiónTalleres1-1
2409/04/2025Copa LibertadoresBarcelona SC0-0
2506/04/2025Primera DivisiónSarmiento de Junín1-1
2603/04/2025Copa LibertadoresUniversitario0-1
2730/03/2025Primera DivisiónRosario Central2-2
