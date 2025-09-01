Fue criticado por los hinchas y llegó a un récord único en la historia de River tras la victoria ante San Martín

Con goles de Santiago Lencina y Maximiliano Salas en el primer tiempo, en el Estadio Más Monumental, River le ganó 2 a 0 a San Martín de San Juan por la séptima fecha del Grupo B del Torneo Clausura, y de esta manera quedó puntero tanto en su zona como en la tabla anual.
En este partido, el mediocampista colombiano Kevin Castaño, quien es uno de los futbolistas resistidos por los hinchas debido a su nivel en el segundo semestre, consiguió un logro histórico en el club, ya que se convirtió en el primer jugador en llegar a los 27 partidos consecutivos sin perder.
Es que, desde su llegada al Millonario a principios de este año desde el Krasnodar de Rusia, el mediocampista de 24 años no conoció la derrota. Los dos partidos que perdió el equipo de Gallardo en esta temporada fueron ante Estudiantes (todavía no había llegado al club) y frente a Inter (ausente por expulsión).
De esta manera, el colombiano superó los 26 partidos que había logrado Jorge Solari en 1964, cuando llegó desde Vélez, tal como lo informó La Página Millonaria. Desde su llegada al club de Núñez, el futbolista acumula un balance de 13 victorias y 14 empates.
Kevin Castaño superó un récord histórico en River.
Los números de Kevin Castaño en River
Desde su llegada al Millonario, el mediocampista colombiano lleva disputados un total de 27 partidos. En los mismos, no convirtió goles y aportó dos asistencias. Además, recibió 7 tarjetas amarillas y fue expulsado en una oportunidad en 2099 minutos en cancha.
Los partidos de Castaño en River
|#
|FECHA
|TORNEO
|RIVAL
|RESULTADO
|1
|31/08/2025
|Primera División
|San Martín SJ
|2-0
|2
|29/08/2025
|Copa Argentina
|Unión
|0-0 (4-3)
|3
|26/08/2025
|Primera División
|Lanús
|1-1
|4
|22/08/2025
|Copa Libertadores
|Libertad
|1-1 (3-1)
|5
|17/08/2025
|Primera División
|Godoy Cruz
|4-2
|6
|15/08/2025
|Copa Libertadores
|Libertad
|0-0
|7
|09/08/2025
|Primera División
|Independiente
|0-0
|8
|03/08/2025
|Copa Argentina
|San Martín Tucumán
|0-3
|9
|28/07/2025
|Primera División
|San Lorenzo
|0-0
|10
|20/07/2025
|Primera División
|Instituto
|0-4
|11
|14/07/2025
|Primera División
|Platense
|3-1
|12
|22/06/2025
|Mundial de Clubes
|Monterrey
|0-0
|13
|17/06/2025
|Mundial de Clubes
|Urawa Reds
|3-1
|14
|28/05/2025
|Copa Libertadores
|Universitario
|1-1
|15
|21/05/2025
|Primera División
|Platense
|1-1 (2-4)
|16
|16/05/2025
|Copa Libertadores
|Independiente del Valle
|6-2
|17
|13/05/2025
|Primera División
|Barracas Central
|3-0
|18
|09/05/2025
|Copa Libertadores
|Barcelona SC
|2-3
|19
|05/05/2025
|Primera División
|Vélez Sarsfield
|4-1
|20
|27/04/2025
|Primera División
|Boca Juniors
|2-1
|21
|24/04/2025
|Copa Libertadores
|Independiente del Valle
|2-2
|22
|18/04/2025
|Primera División
|Gimnasia
|0-3
|23
|14/04/2025
|Primera División
|Talleres
|1-1
|24
|09/04/2025
|Copa Libertadores
|Barcelona SC
|0-0
|25
|06/04/2025
|Primera División
|Sarmiento de Junín
|1-1
|26
|03/04/2025
|Copa Libertadores
|Universitario
|0-1
|27
|30/03/2025
|Primera División
|Rosario Central
|2-2
