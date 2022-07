En una semana movida en el mercado de pases de River, Marcelo Gallardo sigue sumando futbolistas para reemplazar las bajas sensibles que sufrió en el último tiempo. La mala noticia para el Muñeco es que no está asegurada la continuidad de otros titulares y eso preocupa.

El Millonario puede seguir perdiendo jugadores este mercado y también en diciembre. Aprovechando esa situación, Palmeiras aparece en la órbita con el objetivo de quedarse con un jugador importantísimo para la estructura riverplatense.

El bicampeón de América tiene decidido ir a buscar a Nicolás De La Cruz después del 31 de diciembre. El mediocampista aún no extendió su vínculo y aguarda por ofertas de Europa, pero el Verdao aparece como una posibilidad importante.

De todas formas, desde River dejaron en claro que hay buena comunicación entre las partes y la idea del volante es no irse libre. Mientras el libro de pases siga abierto lo de Brasil no correrá, pero puertas adentro no podrán relajarse.