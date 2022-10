River Plate volvió a ganar. Tras un feroz pasaje en el complemento, le ganó 2 a 1 a Platense gracias a los tantos de Nicolás de la Cruz y Matías Suárez. Mauro Zárate anotó el único gol de la visita.

Argentinos Juniors, Estudiantes, Patronato y El Calamar. El conjunto dirigido por Marcelo Gallardo logró acumular 4 victorias consecutivas por torneo local por primera vez en el año. Sí, por primera vez, y a mediados de octubre, logró la regularidad tan ansiada.

No es su mejor versión, está claro. Al equipo le cuesta imponerse en las primeras etapas y mantener el dinamismo a lo largo del partido. De todos modos, no es menor dar cuenta de que hace 4 encuentros no solo no pueden vencerlo sino que, también, sale victorioso.

Para encontrar un antecedente similar hay que remontarse a octubre de 2021. Luego de igualar en uno ante Independiente, el conjunto del Muñeco lograba vencer al hilo a Newell´s, Arsenal, Central Córdoba y Boca Juniors. Pero no quedó ahí.

Tras vencer al Xeneize con el doblete de Julián Álvarez, terminó sumando nuevos triunfos ante San Lorenzo, Banfield, Talleres y Argentinos Juniors. Es decir, llegó a estar 8 partidos ganando de forma consecutiva. ¿Logrará este equipo una racha similar?