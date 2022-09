River sueña con ganar el clásico y meterse en la pelea de la Liga Profesional. Mientras mira hacia arriba a Atlético Tucumán y Gimnasia LP, los dos punteros de la Primera División, el equipo de Marcelo Gallardo sabe que derrotando a Boca podrá prenderse en la lucha. Para ello, el DT del Millonario ya tiene en su cabeza el 11 ideal para ir a La Boca.

"No doy el equipo por ocultar, sino para que el rival no tenga precisiones. Ocultar es un juego más de afuera que de adentro, nosotros no mandamos mensajes para que se hable de algo que no es”, dijo Gallardo en conferencia de prensa. Aunque claro, sabiendo qué probó en la semana, podemos intuír la formación que tiene en su cabeza.

La formación del River de Gallardo para el Superclásico vs. Boca

"No puedo hablar del Boca de Ibarra, hace poco comenzó, no tengo una referencia concreta, en cuanto a enfrentamientos va a ser nuestro primer partido", comentó el entrenador más ganador de la historia del Millo. Y sumó que buscará ser protagonista... Por ello, con Armani y Solari recuperados, el 11 sale de memoria.

Pasando en limpio, y teniendo en cuenta que a MG le gusta sorprender en esta clase de partidos, River podría salir a La Bombonera con: Franco Armani; Andrés Herrera, Emanuel Mammana, Paulo Díaz, Milton Casco; Enzo Pérez, Rodrigo Aliendro, Nicolás De La Cruz, Agustín Palavecino; Pablo César Solari y Lucas Beltrán. Además, cabe destacar que en caso que Solari no llegue al 100% su lugar sería ocupado por Esequiel Barco.