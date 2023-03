River ya cambió el chip después de lo que fue el sorteo de la CONMEBOL Libertadores, donde compartirá la zona junto a The Strongest, Fluminense y Sporting Cristal. Si bien Martín Demichelis entiende que es un grupo complejo, está confiado de que podrá conseguir la clasificación a la siguiente ronda.

Antes de tener el debut en Bolivia ante The Strongest, este viernes el Millonario afrontará su partido frente a Unión de Santa Fe, correspondiente a la Liga Profesional, por la fecha 9. Pero no podrá contar con un jugador al que considera fundamental.

Así como no podrá utilizar a Santiago Simón, quien no se recuperó de la tendinitis en el aductor izquierdo, Demichelis tampoco tendrá a Nicolás De la Cruz. El uruguayo viene siendo descartado por la sinovitis en su rodilla, y ahora idearon un plan para poder saber cuándo volverán a contar con sus dotes futbolísticos.

En este caso, De la Cruz ya está recuperado pero no lo arriesgarán ante el Tatengue y le darán la prioridad a que pueda llegar en condiciones a lo que será el compromiso copero frente a los bolivianos, que se disputará el próximo martes 4 de abril.

El uruguayo viene con el problema en la rodilla desde el final de la última temporada, aunque no le impidió estar en el Mundial de Qatar. Una vez que finalizó el certamen que se adjudicó la Selección Argentina en Medio Oriente, el ex Liverpool Fútbol Club se realizó una limpieza para poder volver a punto. Y después de no estar en los primeros 4 partidos del torneo doméstico, retornó frente a Arsenal de Sarandí.