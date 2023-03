Martín Demichelis está llevando a cabo su primera experiencia como director técnico en el fútbol argentino. Y cuenta con dos grandes responsabilidades: comandar a uno de los equipos más importantes de nuestro país y del continente como River Plate y reemplazar a Marcelo Gallardo, para muchos el entrenador más importante en la historia del Millonario.

En ese contexto, Demichelis ya recibió algunas críticas pero parece haber enderezado el rumbo. Es que el conjunto del barrio porteño de Núñez acumula tres victorias consecutivas: 2-0 como visitante de Lanús y 3-0 como local de Godoy Cruz de Mendoza por la Liga Profesional y 3-0 frente a Racing de Córdoba por la Copa Argentina.

De todas maneras, hay un exjugador surgido de las divisiones inferiores de River, donde ganó cuatro títulos domésticos y una Copa Libertadores de América, que no dudó demasiado en descargar su artillería contra Demichelis. Hablamos de Facundo Villalba, quien, además, trabajó hasta hace poco tiempo como entrenador de la Reserva del Millonario.

Villalba sobre Demichelis

"Hay algunas declaraciones que Demichelis quizás no tendría que hacer. No hacía falta hablar de lo del aire acondicionado. Quizás en eso no debería exponerse", comenzó exteriorizando Villalba sobre Demichelis en declaraciones brindadas a 'D Sports Radio'. De todas maneras, no todas fueron críticas para el actual estratega de River.

"Demichelis busca el arco de enfrente y obviamente que lo van a criticar y a compararlo con Gallardo. No tengo dudas de que le va a ir bien como entrenador", profundizó el "Luigi", que debutó con la camiseta del Millonario allá por 1993 y se mantuvo hasta 1997 para luego militar en Atlas de México, Racing, San Martín de Mendoza, Arsenal, Belgrano, Defensa y Justicia y Dock Sud.