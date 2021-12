Cuando Gallardo dijo que en River debían estar con la Guardia Alta, tanto desde el club como fuera del mismo se creía que se hablaba del cuidado con respecto a los arbitrajes en los que, según su criterio, no eran prudentes.

Pasadas unas pares de temporadas y unos pares de años, el entrenador millonario aclaró a que quiso referirse con eso esta tarde, cuando fue entrevistado en exclusiva con TyC Sports. Y su respuesta fue totalmente contraria a lo que se pensaba a priori.

"Una vez dije que había que estar con la guarda alta y me tomaron diciendo: '¡Guardia alta! ¿Qué es lo que quiso decir?'. Yo soy de Merlo, ¿sabés lo que es estar con la guardia alta? Es mirar para el costado y tratar de que no te aparezca nada por el lado que no mirás. Que si vas caminando, tenés que tener ojos por todos lados. De alguna manera me desarrollé con eso de tener que estar alerta en la vida porque no podés caminar mirando para abajo", explicó primeramente el Muñeco.

Además, siguió contando en este sentido que no es algo que aplica para los partidos únicamente, sino que también para la vida. "No vivimos en un país en donde todo funciona perfectamente. Hay que salir a la búsqueda, tratar de vivir los procesos, de recorrer un camino, esforzarse, tener compromiso, voluntad, no claudicar. Esa es la vida que me enseñaron de chico".

Para dejarlo en un 100% claro, Gallardo aclaró que el mensaje que quiso dar en su momento fue para puertas adentro de River y no para el resto, como se interpretó en su momento como una especie de reclamo o incluso condicionamiento hacia el sector arbitral: "Lo dije para nosotros mismos. Nosotros no nos podemos relajar. Hemos estimulado a que nuestra estructura funcione como equipo y necesito que todos los involucrados estén con el deseo de seguir empujando, despiertos y alertas. Cuando empezás a bajar, se puede generar un efecto contagio. Siempre hablo primero para adentro y después, eso nos invita a estar alerta para afuera".