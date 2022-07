River intentará cambiar la cara tras la eliminación de la Copa Libertadores y tuvo un sábado movido a la espera de Godoy Cruz. En las horas previas al choque con el Tomba en el Monumental, el Millonario define los refuerzos, despide a Enzo Fernández y el Muñeco analiza el 11 para recibir al Tomba.

Christian Martin pidió disculpas tras anunciar a Suárez como refuerzo de River

El pasado miércoles, River Plate y Vélez se midieron por el encuentro correspondiente a los octavos de final de la Copa Libertadores. El conjunto local necesitaba, en El Monumental, derrotar a su rival por al menos un gol para forzar los tiros desde el punto penal.

Sin embargo, los de Marcelo Gallardo no fueron efectivos y terminaron quedando eliminados tras caer por 1 a 0 en el global. El gol anulado por el VAR a Matías Suárez terminó sentenciando la historia de un Millonario que no tendrá participación en copas hasta el próximo año. La victoria del Fortín terminó también con el sueño de River de contar con Luis Suárez. El delantero uruguayo admitió que, de pasar de ronda, terminaría convirtiéndose en nuevo jugador del conjunto que dirige el Muñeco.

Por eso, Christian Martins pidió disculpas a los hinchas en las redes: "Lamentablemente recibí información incorrecta de una fuente siempre muy confiable. El entusiasmo apurado de querer dar la buena noticia a la gente de mi club me jugó una mala pasada. Tendría que haber chequeado más como siempre hago. Error mío. Mil perdones".

¿Es una estrategia? Por qué River liberará a Enzo Fernández recién el martes

Tras la eliminación en manos de Vélez, se confirmó que Benfica se llevará a Enzo Fernández en este mismo mercado. El jugador, que fue vendido por 18 millones de euros hace un par de semanas, no estará este fin de semana para despedirse en el Monumental dentro del campo de juego.

La salida del volante ya es un hecho al igual que la de Julián Álvarez pero, a diferencia del delantero, todavía no se subirá al avión para irse a Portugal. Según informó Nicolás Distasio, restan algunas formalidades para que viaje recién el martes.

La clave está en los tiempos: el libro de pases cierra el lunes y ningún equipo podrá sumar más refuerzos salvo que venda a alguien al exterior después de esa fecha. Por eso, en Núñez quieren sacarle jugo a esta venta para tener una "prórroga" y poder cerrar a un delantero.

El sorpresivo 9 que buscaría Gallardo: viene de jugar en Vélez y enfrentó a River en la copa

Más allá de haberse quedado sin el gran objetivo del 2022, el semestre de River recién empieza y Marcelo Gallardo tiene algunas cuestiones por resolver. La más importante es ver cómo reemplazará a Julián Álvarez, que ya se fue a Inglaterra para sumarse al Manchester City.

Después de que Luis Suárez reconociera que estuvo muy cerca de llegar y sabiendo que lo de Miguel Borja se enfría cada vez más, dentro del club empiezan a mirar otros horizontes. En ESPN F10, Nicolás Distasio reveló que hay otro centrodelantero con chances de ponerse la banda roja.

Se trata de Juan Martín Lucero, ex-Independiente y Vélez que actualmente está en Colo-Colo. "Me llega por parte del entorno del futbolista una posibilidad de interés de River. Desde el club me dijeron que no es tan así, pero a mí el nombre me llega con fuerza. Desde el entorno dicen que se avanzó entre ayer y hoy", explicó el periodista.

Brito dio detalles sobre la negociación con Borja y dejó una frase llena de esperanza

No es la mejor semana para los hinchas de River, quienes no podrán deleitarse con el juego y los goles de Luis Suárez, ya que el uruguayo rechazó la propuesta por el simple hecho de que los comandados por Marcelo Gallardo no accedieron a los cuartos de final en la CONMEBOL Libertadores. Como si fuera poco, ya se marchó Julián Álvarez y lo propio hará Enzo Fernández.

Si bien la idea de los directivos era poder sumar a Miguel Borja y también al Pistolero, ya que el objetivo principal estaba puesto en el certamen internacional, ahora buscan que el colombiano no se les escape. Y a pesar de que los dichos de la flamante Ministra de Economía, Silvina Batakis, el presidente del Millonario llevó muchísima esperanza al pueblo riverplatense.

A lo largo de las últimas horas, Jorge Brito brindó una entrevista en TyC Sports y, además de mostrarse dolido por cómo fue que River quedó eliminado en la CONMEBOL Libertadores, se refirió puntualmente al arribo del ex atacante de Palmeiras. "Nunca estuvo hecho, pero tampoco está caído. No bajamos los brazos por él, aunque estamos viendo otras alternativas por si no se hace", aseveró el mandamás del Millo.

Gallardo mete mano y confirma una sorpresiva lista de convocados para que River reciba a Godoy Cruz

Al plantel comandado por Marcelo Gallardo solamente le quedan dos certámentes por luchar, donde la Liga Profesional es el gran objetivo para River. Sin embargo, también buscarán alzar la Copa Argentina, y así olvidarse del durísimo traspié en la CONMEBOL Libertadores.

Con vistas a lo que será el encuentro frente a Godoy Cruz, que se llevará a cabo este domingo a partir de las 20:30, el entrenador del Millonario deberá realizar algunas variantes, ya que no podrá contar con Jonatan Maidana, pero tampoco con Julián Álvarez. Y como si fuera poco, habrá más ausentes.

En el caso del zaguero central, recibió una jornada de suspensión tras ser expulsado ante Huracán, el último domingo. Pero el cordobés ya no jugará más en la institución porque emigró hacia Inglaterra para ser jugador de Manchester City, donde será presentado el domingo. Y ahora el que tampoco estará es Enzo Fernández.