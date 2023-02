Mientras prepara el equipo para visitar a Tigre, en el que realizará tres variantes con respecto al equipo que venció a Argentinos Juniors por 2 a 1, Martín Demichelis recibió la buena noticia de que podrá contar con dos jugadores que no tuvo a disposición, ni siquiera durante la pretemporada que realizó en Estados Unidos.

Pensando en el partido ante el Matador de Victoria, el entrenador decidió darle minutos a Leandro González Pirez, quien aún no jugó en la Liga Profesional, reemplazando a Jonatan Maidana, como también los ingresos de Robert Rojas por Andrés Herrera, y de Esequiel Barco por Rodrigo Aliendro.

En cuanto a los jugadores que no sumen minutos hoy, y que no fueron convocados para este partido, según informa el periodista Gustavo Yarroch, "los jugadores de River que no concentraron y los que no jueguen hoy ante Tigre, realizarán mañana una práctica de fútbol frente al Selectivo del club dirigido por Edgardo Sbrissa".

Además, agrega que en este partido, estarán Paulo Díaz y Nicolás De La Cruz, dos piezas importantes del equipo que desde la pretemporada entrenaron diferenciado, y que apuntan a llegar al duelo del miércoles ante Banfield, por un lugar en la final del Trofeo de Campeones ante Boca.

El defensor chileno, no suma minutos desde el 20 de noviembre del 2022, en un amistoso entre Chile y Eslovaquia, para luego ser operado por una lesión meniscal interna en su rodilla derecha. El uruguayo por su parte, jugó por última vez el 2 de diciembre del año pasado, en el partido mundialista ante Ghana, para posteriormente someterse a una pequeña intervención en la rodilla para superar una molestia que lo venía aquejando desde hace tiempo.