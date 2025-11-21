Atento River: la drástica decisión que habría tomado Marcelo Gallardo con Paulo Díaz y Miguel Borja

El pasado domingo, River visitó a Vélez por la fecha 16 de la Zona B del Torneo Clausura. La lista de convocados para dicho partido tuvo varias sorpresas: muchos chicos que habitualmente juegan en Reserva estuvieron presentes, pero también hubo dos ausencias llamativas, las de Miguel Ángel Borja y Paulo Díaz.

Si bien es cierto que tanto el delantero colombiano como el marcador central chileno no venían con buenos rendimientos e inclusive habían perdido el puesto, que ni siquiera concentren contra Vélez fue un fuerte llamado de atención. Según pudo saber Bolavip, tanto Paulo Díaz como Miguel Ángel Borja continuarán sin ser convocados de acá a que termine el año futbolístico de River y ambos se marcharán en el próximo mercado de pases.

Un Superclásico lapidario para Díaz y Borja

El 2025 de Paulo Díaz y Miguel Ángel Borja fue para el olvido. Errores groseros en partidos importantes, nunca pudieron pelear el puesto en un contexto complejo sin que no haya jugadores que realmente sean titulares indiscutidos, pero sin lugar a dudas, el Superclásico del pasado 9 de noviembre fue determinante para que Marcelo Gallardo no los considere a futuro.

Paulo Díaz comenzó como titular en La Bombonera en una línea de tres centrales en el fondo y la pasó mal contra los atacantes de Boca. Por su parte, Miguel Ángel Borja ingresó para jugar el tramo final del partido y no generó peligro en ningún momento. Ante este panorama, el colombiano y el chileno ser marcharían del Millonario. El atacante termina su contrato y no será renovado, mientras que por el chileno se esperarán ofertas.

Zeballos y Paulo Díaz. (Foto: Getty).

Se viene Racing

ver también River quedó al límite y podría estar obligado a comprar a Galoppo

El próximo lunes, a partir de las 19.15 horas, River visitará a Racing en Avellaneda por los octavos de final del Torneo Clausura. Si bien resta la confirmación de Marcelo Gallardo, el Millonario saldría a la cancha con: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Enzo Pérez, Juan Portillo, Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas y Sebastián Driussi.

¿Qué jugadores dejarían River a fin de año?

Ignacio Fernández (finalización de contrato)

Enzo Pérez (finalización de contrato)

Miguel Ángel Borja (finalización de contrato)

Gonzalo Martínez (finalización de contrato)

Milton Casco (finalización de contrato)

Federico Gattoni (finalización de contrato)

Paulo Díaz (razones futbolísticas)

Fabricio Bustos (razones futbolísticas)

Sebastián Boselli (razones futbolísticas)

Matías Galarza Fonda (razones futbolísticas)

