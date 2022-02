No la tenía nadie: la particular oferta que puede llegar a River por Angileri

Nadie duda sobre la gestión de River en este mercado de pases. El Millonario se llenó de refuerzos de categoría para profundizar el plantel competitivo que ya tenía Marcelo Gallardo para este 2022 con el objetivo de pelear por todos los frentes que le deparan para este año.

Con nombres como Juanfer Quintero, Emanuel Mammana, Leandro González Pirez, Elías Gómez, Tomás Pochettino y Esequiel Barco -sin retirarse del mercado- River cerró hasta ahora seis refuerzos de lujo y no perdió muchos de los caballos de batalla principales, ya que si bien fue vendido Julián Álvarez, el delantero se quedará en River por un tiempo más a préstamo.

A quien sí "perdió" como pilar fundamental del equipo es a Fabrizio Angileri, ya que el ex Godoy Cruz sigue siendo parte del plantel pero por la negativa suya de renovar su contrato a falta de seis meses para que el vínculo expire, fue colgado y no será tenido en cuenta hasta que decida extender su relación con River, o de lo contrario no jugará más hasta irse libre en junio.

Sin embargo, según trascendió en las últimas horas, esta historia podría cambiar por una inminente oferta desde el fútbol europeo, pero de una particular liga. Haciendo relación a su apodo, al "Turquito" lo buscan de Turquía. Esto lo compartió el periodista de dicho país, Ekrem Konur, quien habló también con el jornalista argentino Sebastián Srur.

Konur contó rápidamente en su cuenta de Twitter la situación de Angileri en River y continuó informando que, al quedar todavía 10 días en el mercado argentino y todavía con el turco abierto, no se descarta que desde allí envíen una oferta formal por el lateral izquierdo. Resta saber si será para marcharse ahora, lo que a River lo beneficiaría al recibir al menos un monto de dinero por él, o si será un precontrato para que se sume al fútbol europeo en junio.