Dos títulos como jugador y tres como entrenador no son suficientes para Daniel Passarella en River. A pesar de su gran nivel futbolístico, el defensor siempre estuvo identificado con Boca y, para colmo, para muchos hinchas es el primer responsable del descenso del 2011. Por ello, aunque el Millonario hará un homenaje para sus campeones del Mundo en el Monumental, el central no dirá presente.

Aunque en las últimas horas circuló el rumor de una invitación para Passarella de parte de la Comisión Directiva riverplatense, Juan Cortese, periodista de TyC Sports, se encargó de confirmar que el ex presidente no estará presente. Aunque ojo, no será el único ausente de la noche.

River reconocerá a sus campeones del Mundo en el Monumental y Passarella no irá

"El reconocimiento de River del domingo será para Armani, Ayala y Aimar. Se les entregarán plaqueta y medallas respectivamente y los encargados para ello serán, hasta ahora, Ruggeri, Alonso, Fillol y Ortiz", contó Cortese. Y agregó la sorpresa: "Passarella no irá (no hay motivos públicos) y Pumpido tampoco (por su presencia en el Sudamericano Sub 20 como Secretario General Adjunto de Fútbol y Director de Desarrollo de la CONMEBOL)".

Por otra parte, cabe destacar que Enzo Fernández y Julián Álvarez tampoco dirán presente en Núñez por obvios motivos. Ambos están en plena temporada de Premier League y seguramente sean homenajeados más adelante por el club de sus amores. A ellos seguramente se los nombre en el homenaje, ¿y a Passarella?