A Gallardo le preguntaron por el resultado de River ante Palmeiras por Copa Libertadores y sorprendió con su respuesta

El entrenador estuvo presente en la cena solidaria del club y en tono distendido se refirió a la llave contra el equipo brasileño.

Por Marco D'arcangelo

Marcelo Gallardo, entrenador de River.
© Getty ImagesMarcelo Gallardo, entrenador de River.

River ya se prepara para la llave ante Palmeiras por los cuartos de final de la Copa Conmebol Libertadores que comenzará el próximo miércoles 17 de septiembre en el Estadio Más Monumental, y que se definirá una semana después, en el Allianz Parque de San Pablo. 

En la previa de esta llave, el Millonario realizó su cena anual solidaria. Allí se dio una particularidad, ya que el entrenador Marcelo Gallardo estuvo presente, y le consultaron sobre cómo saldrá su equipo en esta instancia ante el elenco brasileño, que es uno de los candidatos a quedarse con la copa. 

Ganamos, ojalá”, fue la respuesta del ‘Muñeco’, quien en un tono distendido se mostró confiado con que su elenco pueda tener revancha de lo ocurrido en la edición 2020 y volver a jugar las semifinales del certamen continental tal como pasó en la temporada pasada, cuando cayó en esa instancia ante Atlético Mineiro. 

Previo a este duelo contra el Verdao, River se enfrentará a Estudiantes de La Plata por la octava fecha del Torneo Clausura, y luego de esto abrirá la serie contra el equipo de Brasil. En medio de la misma, también visitará a Atlético Tucumán por la novena fecha del Grupo B del torneo local. 

El aviso de Franco Armani en la previa del River vs. Palmeiras

Armani dialogó con ESPN y sacó pecho por su buen momento con los penales: “Lo que hago con mis compañeros es darles confianza y mi total apoyo antes de que vayan a patear“. Y justificó: “Yo creo que a la hora de ir a patear eso da confianza. Saber que tu arquero pueda atajar es importante”. Así, sus palabras funcionan como un mensaje interno, pero también como un aviso al Verdao ante una potencial tanda de penales en Brasil.

Además, detalló cómo trabaja para sostener ese nivel en las definiciones desde los doce pasos. “Hay un análisis previo siempre, está estudiado. Por ahí diez penales de cada posible pateador rival. Tenemos el entrenador que nos pasa el informe, los otros arqueros también dan su punto de vista para entre todos generar eso. Uno con eso tiene una idea clara”, contó.

