River Plate

Maxi Salas calentó la previa del River vs. Racing por Copa Argentina: “Se dice que Marcos Rojo va a lastimar”

El Millonario y la Academia se verán las caras por los cuartos de final de la Copa Argentina en lo que será un partido especial para el atacante.

Por Lautaro Toschi

Históricamente, River y Racing protagonizaron partidos apasionantes. Son dos de los equipos más fuertes del fútbol argentino, sobre todo en los últimos años. En la actualidad, la rivalidad es absoluta ya que quedaron situaciones por resolver entre ambos desde que Maximiliano Salas ejecutó la cláusula de salida para jugar en el Millonario, situación que cayó muy mal en la Academia, no solamente por la decisión del futbolista, sino porque Marcelo Gallardo lo llamó directamente a él y también por declaraciones de dirigentes del club de Núñez.

En este contexto, River y Racing disputarán el duelo de cuartos de final de la Copa Argentina. Si bien todavía no se sabe la fecha exacta, se estima que será en los primeros días del mes de octubre ya que ambos se encuentran en cuartos de final de la Copa Libertadores. No solamente será un partido especial para Maxi Salas, sino también para Marcos Rojo, quien llegó a Racing desde Boca en el último mercado de pases.

Maxi Salas habló de Marcos Rojo

En diálogo con ESPN en el marco de la cena anual de la Fundación River, Maximiliano Salas afirmó: “Rojo es un gran jugador, es una gran persona, no tengo nada contra él, se dice mucho que va a lastimar, pero estoy tranquilo. Se que es un jugador respetuoso y tiene una trayectoria muy grande”. Además, se refirió al duelo ante la Academia: “Es un partido más y el que gana pasa a semifinales. Yo estoy muy tranquilo, dejé todo en Racing y ahora estoy enfocado acá”.

En relación a su llegada a River, el atacante dijo: “Era mi sueño jugar en River, lo cumplí, pero hay que sostenerlo y aprender muchas cosas. Contento, es un club grande, todo organizado y muy lindo, hay que estar a la altura, asi que feliz”. Cabe recordar que, desde que llegó al Millonario, Maxi Salas lleva jugados seis partidos en los que convirtió dos goles. Los hinchas ya lo ovacionaron en el Estadio Monumental, valoran su entrega, cómo contagia a sus compañeros y también lo determinante que es en el área, especialmente yendo a luchar contra los marcadores centrales rivales.

