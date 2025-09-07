Los 3 cambios que hará Marcelo Gallardo en la lista de River de Copa Libertadores para enfrentar a Palmeiras

A falta de 10 días para el primer partido contra Palmeiras, el entrenador de River, Marcelo Gallardo, está próximo a cerrar los cambios para la lista de buena fe de la Copa Conmebol Libertadores, ya que tiene la posibilidad de ingresar a tres jugadores y sacar a tres que ya estaban inscriptos.

En este contexto, el Muñeco ya tiene a los tres nombres que ingresarán para los cuartos de final del certamen. Los mismos son el defensor central Lautaro Rivero, el mediocampista ofensivo Juan Cruz Meza y el delantero Juan Bautista Dadín. Quien quedó afuera es Alex Woiski, uno de los refuerzos del último mercado de pases.

Por otro lado, hay dos futbolistas que dejarán su lugar en la lista, como lo son Santiago Simón y Franco Mastantuono, quienes se marcharon del club para jugar en Toluca de México y el Real Madrid respectivamente. El tercero en salir, todavía no está confirmado y hay tres nombres.

Dos de estos nombres son los de Germán Pezzella y Giorgio Costantini, quienes sufrieron una lesión de ligamentos cruzados, por lo que tendrán por lo menos seis meses de recuperación, por lo que se pierden el resto de la temporada y recién podrán volver a jugar el año que viene.

El tercero que podría salir es Federico Gattoni. El defensor central que tiene contrato con el club hasta fin de año no es tenido en cuenta por Gallardo, por lo que podría dejar la lista. Tal es así que ante Libertad no fue convocado, a pesar de la falta de cuatro futbolistas en su posición.

Cabe destacar que en caso de que River elimine a Palmeiras y acceda a las semifinales de la Copa Libertadores, allí también podrá realizar otros tres cambios en la lista, por lo que se le abre una oportunidad a Woiski, quien viene de marcarle un gol a Boca en el Superclásico de Reserva.

El cupo que se le abrió a River por la lesión de Costantini

Debido a la larga inactividad que tendrá el mediocampista, River podrá hacer uso del cupo que otorga la AFA para incorporar a un futbolista ya sea a préstamo o comprando su pase. Ahora, la pelota la tendrá el Millonario, que con el mercado de pases cerrado podría salir por un refuerzo.

A pesar de esto, todo indica que el elenco de Núñez no saldría a buscar a ningún futbolista. Esto se debe a que con la lesión de Germán Pezzella también se abrió una ventana que no fue aprovechada, y el mismo Gallardo en conferencia explicó que es difícil sacarle un futbolista a un rival con el mercado cerrado.

