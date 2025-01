Calleri reveló que Gallardo lo llamó para ser refuerzo de River y le dejó una firme respuesta: "Quiero ganar la Copa Libertadores"

Marcelo Gallardo diagrama el 2025 de River en el que afrontarán las competencias nacionales, la Copa Libertadores y el Mundial de Clubes. Para ello, el Millonario se reforzó de manera contundente en el mercado de pases y cerró siete caras nuevas: Lucas Martínez Quarta, Gonzalo Tapia, Enzo Pérez, Giuliano Galoppo, Gonzalo Montiel, Sebastián Driussi y Matías Rojas.

A pesar de estos movimientos que River pudo cerrar y oficializar, el Muñeco se quedó con las ganas de contratar a otro delantero para que compita el puesto con Miguel Borja y el recién llegado Tapia. Ese nombre era Jonathan Calleri, quien es una de las grandes figuras del Sao Paulo y del Brasileirao en sí.

El surgido en All Boys y que tuvo pasos por Boca, West Ham, Alavés y tantos otros clubes interesó en Núñez en este mercado de pases, pero su traspaso no se concretó. Ya con las negociaciones caídas por completo, el propio Calleri rompió el silencio y destacó lo que lo motivó a no marcharse de Sao Paulo.

En diálogo con GeGlobo, el delantero de 31 años señaló: “El teléfono siempre suena, pero me debo a Sao Paulo. Cada vez que termina una temporada, cada jugador hace un resumen; se junta con la dirección y habla sobre el camino a seguir. Tengo voluntad de seguir acá. Va a ser un gran año para mí y el club. Soy muy feliz aquí. Quiero quedarme acá e intentar ganar la Copa Libertadores“.

Calleri es figura, goleador y capitán del conjunto paulista, por lo que el deseo de conquistar América con el equipo que es dirigido por Luis Zubeldía es el deseo máximo del delantero argentino. Para buscar el desafío, el tricolor fichó jugadores como Enzo Díaz y el regreso de Óscar desde China, y cuenta con figuras como Lucas Moura, William Gomes y Pablo Maia.

Los números de Jonathan Calleri en Sao Paulo

En sus dos etapas como jugador del Tricolor Paulista, el delantero argentino de 31 años disputó un total de 208 partidos. En los mismos, convirtió 76 goles y aportó 22 asistencias. Además, fue el máximo goleador en la Copa Conmebol Libertadores 2016 y logró dos títulos locales.

¿Cuándo termina el contrato de Jonathan Calleri en San Pablo?

El vínculo del delantero surgido de las divisiones inferiores de All Boys con San Pablo tiene vigencia hasta el 31 de diciembre del 2026. Respecto a su cotización, el sitio especializado Transfermarkt cotizó el 100% del pase de Jonathan Calleri en 3 millones de dólares, aunque San Pablo pedirá una cifra mucho mayor debido a que es una de sus grandes figuras.

River busca cerrar a Lucas Esquivel y se termina el mercado

El último gran deseo de Marcelo Gallardo antes del inicio oficial de la temporada tiene nombre y apellido: el club de Núñez sigue en negociaciones por Lucas Esquivel, lateral de Athletico Paranaense, pero las condiciones fueron modificadas por el club brasileño.

Ahora, la directiva del Furacão le hizo saber a River que solo se desprenderán del argentino por una suma de cinco millones y medio de dólares. Por ello, desde el Monumental ahora tendrán que tomar una decisión pensando en el cierre del mercado. ¿La postura del jugador? Quiere ponerse la banda roja.

En caso de que la novela de Lucas Esquivel se defina positivamente para River, Marcelo Gallardo le pondrá el broche a un mercado en el que llegaron figuras de la talla de Gonzalo Montiel y Lucas Martínez Quarta, entre otros.

No obstante, a pesar de mostrarse conforme con el plantel actual del Millonario, el Muñeco puso la condición de que River no volverá a salir al mercado siempre y cuando no sea transferido ningún futbolista titular o de primera línea de recambio.

En ese caso, la Secretaría Técnica pondrá manos a la obra para buscar un reemplazo y tendrá el aval de la AFA, que le permite a los clubes seguir incorporando hasta mediados de marzo en caso de que se concrete una salida al exterior.

