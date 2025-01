En cuanto se concretó el regreso de Gonzalo Montiel a River se sabía que era prácticamente imposible que Agustín Sant´Anna se quede en Núñez. Es que, con Cachete y Fabricio Bustos, el uruguayo quedaba relegado a ser la tercera alternativa para el lateral por derecha y por eso se comenzó a negociar su venta. Mientras el plantel se encontraba en San Martín de los Andes realizando la pretemporada, Sant´Anna recibió permiso para viajar a Uruguay por el nacimiento de su hija y por esos días se encaminó su salida, por tal motivo no se volvió a juntar con la delegación.

Red Bull Bragantino, que venía de dialogar con River por Nicolás Fonseca -que finalmente se fue a León de México- avanzó por el lateral por derecha y llegó a un acuerdo. Los brasileños desembolsarían 1,8 millones de dólares por el 70% del pase, esa cifra había convencido al club de Núñez, mientras que el futbolista ya había arreglado su contrato y solamente quedaba esperar que se resuelvan cuestiones burocráticas, pero en las últimas horas surgieron algunos cambios que no cayeron nada bien en el Millonario.

Red Bull Bragantino, que en muchas oportunidades se maneja prácticamente como una empresa, cambió las condiciones de pago y en River no están nada de acuerdo. Por tal motivo, el pase quedó en stand by a la espera de una resolución. Se estima que los clubes acercarán posiciones y Sant´Anna terminará cambiando de club, pero por el momento siguen las negociaciones para que eso suceda. Lo que está claro es que de no ser Red Bull Bragantino, el ciclo del lateral por derecha uruguayo en el Millonario está terminado.

Sant´Anna ante Tigre. (Foto: Getty).

Los números de Sant´Anna en River

A comienzos de 2024, River le compró a Defensa y Justicia a Agustín Sant´Anna, pero en un comienzo no tuvo mucha participación. Un desborde de Lautaro Blanco por su sector en el Superclásico de la Copa de la Liga 2024 generó algunas dudas, pero más allá de eso también tuvo lesiones y ni Demichelis ni Gallardo -con él llegó Bustos- le pudieron dar regularidad. En total, Sant´Anna disputó 13 partidos en River en los que solamente brindó una asistencia.

