La curiosa respuesta de Coudet tras ser consultado sobre si Santiago Beltrán le ganó el puesto a Franco Armani

Santiago Beltrán volvió a ser figura en la victoria de River, esta vez para sumar de a tres en Brasil. El arquero juvenil sigue respondiendo, a la espera del regreso de Franco Armani, quien suma apenas 45 minutos disputados en todo el año pero parece estar cada vez más cerca de volver a ser convocado por Eduardo Coudet.

El entrenador fue consultado sobre si el joven golero tiene la posición asegurada en la competencia con el campeón del mundo. El estratega no solo gambeteó en su respuesta, sino que aseguró que ante Bragantino “no tapó ninguna jodida” más allá del penal a Eduardo Sasha.

“¿El arquero? Sí, anduvo bien, no descubro nada. Sinceramente, hoy, más allá del penal, no tapó ninguna jodida. Las del primer tiempo fueron arriba, no son tan difíciles de parar“, aseguró el Chacho sobre el rendimiento del arquero en el Estadio Cicero de Souza Marques..

“Él está bien. Tiene participaciones puntuales, que es lo que necesita el arquero de River: participar poco y ser determinante“, concluyó Coudet, que evitó hacer mención a la decisión que tendrá que tomar cuando el Pulpo vuelva a estar a disposición.

Qué dijo Beltrán tras ser la figura de la noche

Tras haber tapado su primer penal en Primera División, Santiago Beltrán declaró: “Este momento me va a quedar grabado para toda la vida. Es el primer penal atajado. Son momentos cúlmines en los que tenés que estar, hay que aparecer, y por suerte pude aparecer hoy“.

“Es parte de todo el grupo de arqueros. Solemos estudiar los rivales, ver las características de los pateadores. En este caso, Sasha es un gran pateador, creo que no había errado ningún penal, y tenía penales muy variados. Fue un poco de intuición, y si iba ahí, había que atajarla”, agregó.

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En síntesis