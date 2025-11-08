Cómo queda la clasificación a la Copa Libertadores 2026 si River gana, empata o pierde contra Boca en el Superclásico

River se juega prácticamente el año ante Boca el próximo domingo en el Superclásico que iniciará a las 16.30 horas. Luego de un 2025 con más decepciones que alegrías, el equipo de Marcelo Gallardo buscará sumar de a tres en La Bombonera para sellar su clasificación a los octavos de final del Torneo Clausura y también para no depender de terceros en la tabla anual y quedar más cerca de la Copa Libertadores 2026.

Cabe destacar que el Millonario puede obtener el boleto al torneo más importante del continente del próximo año en caso de ser campeón del Clausura o mediante la tabla anual, en la que actualmente está tercero.

¿Cómo queda la tabla anual si River gana, empata o pierde el Superclásico?

Si River gana: Rosario Central quedará con 66 puntos, Boca Juniors con 56, River Plate con 55, mientras que Argentinos Juniors y Deportivo Riestra con 51, aunque ambos disputarán su partido de la fecha 15 el próximo lunes.

Si River empata: Rosario Central, que ya jugó su partido de esta fecha, tendrá 66 puntos, Boca Juniors escalará a 57, River quedará con 53 puntos. Argentinos Juniors y Deportivo Riestra tienen 51 y podrían superar al equipo de Marcelo Gallardo en caso de ganar sus partidos del día lunes.

Si River pierde: Rosario Central lidera la tabla anual con 66 unidades, Boca pasará a tener 59, River se quedará con 52. Argentinos Juniors y Deportivo Riestra tienen 51 puntos y podrían superar al Millonario siempre y cuando ganen sus partidos del próximo lunes ya que si empatan los igualarían, pero al tener menor diferencia de gol no lo superarían.

River viene de caer ante Gimnasia el pasado domingo en el Estadio Monumental. (Foto: Getty).

La probable formación de River para enfrentar a Boca

Si bien resta la confirmación oficial, todo indica que River saldrá a La Bombonera desde el arranque con: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Enzo Pérez, Juan Carlos Portillo, Juanfer Quintero; Maximiliano Salas.

Cabe destacar que durante la semana también probó con Juan Carlos Portillo entre los centrales y así armó una línea de cinco en el fondo. Por otro lado, Sebastián Driussi apareció entre los convocados, pero iría al banco ya que viene sin ritmo futbolístico tras sufrir una distensión en su isquiotibial izquierdo el pasado 24 de octubre.

