Paliza rotunda: los hinchas de Boca quieren jugar contra River en los octavos del Torneo Clausura

En la última fecha del Torneo Clausura se definirá cómo quedarán los cruces de playoff, que comenzará en octavos de final. En esta instancia, podría darse un duelo particular, debido a que Boca y River pueden enfrentarse nuevamente en La Bombonera, en una nueva edición del Superclásico.

Teniendo en cuenta esta posibilidad, Bolavip realizó una encuesta a hinchas del elenco de la Ribera para consultarles sobre sus ganas de disputar un nuevo clásico. La respuesta fue contundente, ya que en su gran mayoría afirmaron que quieren enfrentarse al Millonario en octavos de final.

Con la participación de más de dos mil personas, aproximadamente el 95% de los votantes dijeron que sí a la chance de jugar nuevamente contra River, a tan solo dos semanas de haberlo vencido con contundencia en La Bombonera por 2 a 0. El 5% restante votó que prefiere evitarlo.

Para que esto pueda darse, hay tres combinaciones distintas, ya que Boca debería quedar dentro de los primeros tres de su grupo, mientras que River está condenado a terminar entre los últimos tres de su zona. Es por eso que dependiendo de una serie de resultados, el Superclásico puede darse en octavos de final.

Además de esto, teniendo en cuenta las posiciones de ambos equipos en sus respectivas zonas, también existe la posibilidad de que se enfrenten en los cuartos de final. En este caso, nuevamente sería en La Bombonera, debido a que Boca terminó mejor ubicado que su rival.

Los resultados de la encuesta

La votación de los hinchas de Boca en la encuesta de Bolavip.

Qué tiene que pasar para que Boca y River se enfrenten en los octavos de final del Torneo Clausura

Boca Juniors 1° vs. 8° River Plate

Para esto el Xeneize debería ganarle a Tigre, aunque también el empate o la derrota lo ayudarían siempre que Unión o Central Córdoba no triunfen. Aquí, el Millonario no tendría que ganarle a Vélez y sí deberían sumar de a 3 puntos Talleres y Gimnasia.

Boca Juniors 2° vs. 7° River Plate

En este escenario los de Úbeda deberían perder o empatar y el Tatengue tendría que ganarle a Belgrano, superándolo por diferencia de goles en caso del igualdad del Xeneize. River debería resignar puntos para ser séptimo con solo una victoria de sus perseguidores.

Boca Juniors 3° vs. 6° River Plate

La posibilidad más remota de todas. Si bien el Millonario podría terminar en esta posición con varias combinaciones, el club de la Ribera debería perder ante Tigre, pero Unión ganar y Central Córdoba golear para esfumar los 8 goles de diferencia que le lleva Boca.

En síntesis