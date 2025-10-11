Con dos regresos y muchas bajas: Gallardo confirmó los convocados de River para recibir a Sarmiento

Este domingo desde las 19.15, River regresa al Monumental para recibir a Sarmiento. El equipo de Marcelo Gallardo acumula tres caídas consecutivas en el Torneo Clausura y busca sumar de a tres para acomodarse en la zona B y seguir persiguiendo de cerca a Rosario Central en la tabla anual.

El Muñeco ya definió a los convocados para el duelo ante el Verde, consciente de que no podrá contar con tres de sus cuatro defensores titulares. Gonzalo Montiel, Lautaro Rivero y Marcos Acuña se encuentran en Estados Unidos con la Selección Argentina. Algo similar sucede con Kevin Castaño, Juan Fernando Quintero, Matías Galarza Fonda, Ian Subiabre (Sub 20) y Juan Cruz Meza (Sub 17), que también están disputando la fecha FIFA.

Siguiendo con las ausencias, Juan Portillo tampoco será de la partida por suspensión (fue expulsado en Arroyito), mientras que Enzo Pérez y Gonzalo Martínez todavía no están en óptimas condiciones físicas para jugar. Todos completan una extensa lista de bajas para este compromiso.

La buena para River es la habilitación de Maximiliano Salas, a quien finalmente le redujeron la sanción inicial de dos fechas por su expulsión ante Deportivo Riestra. Además, también regresan Maximiliano Meza y Sebastián Driussi, quienes ya están a disposición y podrían sumar minutos.

La lista de convocados de River

La lista de convocados de River. (Foto: Prensa River)

La probable formación de River ante Sarmiento

A falta de 24 horas para el pitazo inicial, River formaría con Franco Armani; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Milton Casco; Nacho Fernández, Agustín De la Cuesta, Giuliano Galoppo; Santiago Lencina; Maxi Salas y Facundo Colidio o Sebastián Driussi o Miguel Borja.

¿Qué se le viene a River?

El próximo domingo, a partir de las 19.15, River recibirá a Sarmiento de Junín, mientras que el sábado 18 de octubre a las 22.15 visitarán a Talleres. Unos días después, el 24 de octubre, será el turno de jugar contra Independiente Rivadavia de Mendoza por la semifinal de la Copa Argentina.

