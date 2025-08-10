¿River puede sumar un refuerzo por la grave lesión de Germán Pezzella?

Germán Pezzella sufrió la rotura del ligamento cruzado de la rodilla izquierda, lesión que se confirmó luego de que se sometiera a los estudios médicos pertinentes, ya que el primer informe indicó que había sufrido un esguince. Pero como en River no se quedaban tranquilos, decidieron someterlo a una resonancia magnética y tener mayores precisiones.

Sin duda alguna, la lesión del zaguero le genera un enorme dolor de cabeza a Marcelo Gallardo, quien perdió a una de sus principales piezas de recambio y que estará ocho meses afuera de las canchas. Incluso, tiene en la enfermería a Lucas Martínez Quarta y, si bien restan estudios, posiblemente se sume Paulo Díaz. Por lo tanto, solamente quedan Lautaro Rivero y Sebastián Boselli como defensores centrales.

A raíz de lo que ocurrió con Pezzella, en el Millonario no tardaron en surgir la pregunta: ¿Pueden incorporar un refuerzo con el mercado de pases cerrado por la cantidad de tiempo que el jugador estará inactivo? La respuesta es positiva, ya que el reglamento de la Asociación del Fútbol Argentino, desde septiembre de 2018, deja en claro en el Art. 10° del CCT 557/09 que “la lesión o el fallo que den origen al pedido de reemplazo no deberá exceder de disputado el 70% del campeonato de que se trate. En el Reglamento de cada campeonato se establecerá a qué fecha corresponde el 70%”.

Debido a que solamente se disputaron cuatro jornadas de las primeras 16 que tiene el Torneo Clausura, ya que luego hay un sistema de Playoffs con partidos a eliminación directa hasta llegar a la final, el club situado en el barrio porteño de Núñez podrá incorporar a un futbolista que reemplace a Germán Pezzella, siempre y cuando realicen el pedido excepcional en AFA. Para ello, tendrán 5 días a partir del momento en el que se confirmó la lesión.

El reglamento de la AFA le permite a River incorporar a un jugador por la lesión de Germán Pezzella.

Los 5 cambios que hizo River para los octavos de final de la Copa Libertadores

Juan Fernando Quintero por Manuel Lanzini

Matías Galarza Fonda por Gonzalo Tapia

Maximiliano Salas por Matías Rojas

Juan Carlos Portillo por Matías Kranevitter

Sebastián Boselli por Leandro González Pirez

¿Qué dice el reglamento de la Conmebol sobre los cambios en la lista de cara a octavos?

Sustitución de Jugadores – Octavos de Final

Los clubes clasificados a los Octavos de Final de la CONMEBOL Libertadores podrán sustituir hasta 5 (cinco) jugadores de la lista de hasta 50 (cincuenta), de acuerdo con lo estipulado en el inciso 2 del punto 3.7.5, utilizando los mismos números de los jugadores reemplazados. Dichas sustituciones serán recibidas a través del Formulario de Sustitución de Jugadores para Octavos de Final.

La Dirección de Competiciones y Operaciones de la CONMEBOL hará la actualización de la Lista de Buena Fe en el Sistema COMET.

Nota: El jugador que ingresa a la lista debe hacerlo con el mismo número que el jugador saliente. No obstante, en caso que algún número del 1 al 99 esté libre al momento de la sustitución, el jugador entrante podrá ingresar a la lista con ese número.

