River Plate

Con un regreso y cinco ausencias por lesión, Gallardo dio los convocados de River para el clásico ante Independiente

El entrenador millonario definió la nómina que hará frente al Rojo en Avellaneda, y todavía no podrá contar con varias figuras de peso.

Por Juan Ignacio Portiglia

Gallardo dio los convocados de River para el clásico ante Independiente
© Getty ImagesGallardo dio los convocados de River para el clásico ante Independiente

Antes de enfocarse de lleno en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores del próximo jueves ante Libertad en Paraguay, River afrontará este sábado otro importante compromiso por la cuarta fecha del Clausura 2025 de la Copa de la Liga, visitando a Independiente desde las 18.30 en busca de una nueva victoria que le permita recuperar la primera posición de la Zona B.

Marcelo Gallardo todavía no podrá contar con varios futbolistas, situación que no solo influyó en la convocatoria que dio a conocer este mismo viernes sino que además repercutirá en la alineación que presentará para hacer frente al Rojo en Avellaneda.

Sebastián Driussi, Lucas Martínez Quarta, Maximiliano Salas y Maximiliano Meza continúan indisponibles. Juan Carlos Portillo tampoco es parte de la nómina pese a haber recibido el alta médica hace un par de días y quien sí se recuperó de una lesión y es parte de la convocatoria es Lautaro Rivero, defensor repescado desde Central Córdoba de Santiago del Estero.

Los convocados de River vs. Independiente

  • ARQUEROS: Franco Armani, Jeremías Ledesma.
  • DEFENSORES: Fabricio Bustos, Gonzalo Montiel, Milton Casco, Marcos Acuña, Germán Pezzella, Paulo Díaz, Sebastián Boselli, Lautaro Rivero.
  • VOLANTES: Enzo Pérez, Kevin Castaño, Giuliano Galoppo, Matías Galarza Fonda, Juan Cruz Meza, Nacho Fernández, Gonzalo Martínez, Juanfer Quintero, Santiago Lencina.
  • DELANTEROS: Ian Subiabre, Facundo Colidio, Bautista Dadin, Miguel Borja.
Los convocados de River vs. Independiente (Prensa River)

Los convocados de River vs. Independiente (Prensa River)

La probable formación de River

Marcelo Gallardo ya tendría decidido saltar a la cancha este sábado con Franco Armani; Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Enzo Pérez, Matías Galarza, Juanfer Quintero; Facundo Colidio y Miguel Ángel Borja.

La probable formación de Independiente

Sin confirmación formal, Julio Vaccari dispondría de los siguientes nombres desde el arranque ante River: Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Kevin Lomónaco, Nicolás Freire, Cristian Zabala; Felipe Loyola, Iván Marcone, Luciano Cabral; Walter Mazzantti, Gabriel Ávalos y Santiago Montiel.

juan ignacio portiglia
Juan Ignacio Portiglia

