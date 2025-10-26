No son semanas fáciles para River. Los de Marcelo Gallardo atraviesan el peor momento del año, pero tienen la obligación de recuperarse si quieren clasificar a la Copa Libertadores 2026. La caída por penales ante Independiente Rivadavia de Mendoza por la semifinal de la Copa Argentina fue un duro golpe, ya que no solamente le impidió pelear por su primer título del año, sino que además le sacó esa vía para clasificar al torneo más importante del continente del próximo año.

A la Copa Libertadores clasificarán los campeones del Apertura (Platense), el Clausura, la Copa Argentina y los tres mejores ubicados en la tabla anual, con la salvedad que el tercero iniciará su camino en las fases previas. Por otro lado, cabe aclarar que Racing podría clasificarse en caso de ganar la edición vigente de la Libertadores y Lanús si llega a ganar la Copa Sudamericana. Hasta el momento, River se encuentra segundo en la tabla anual, pero eso podría cambiar el próximo lunes.

Rosario Central lidera la tabla anual y ya logró asegurar su clasificación a la Copa Libertadores 2026 mediante esa vía, River está segundo con 52 puntos, tercero aparece Argentinos Juniors con 51, cuarto está Deportivo Riestra con la misma cantidad de unidades y quinto aparece Boca con 50, pero el próximo lunes se verá las caras contra Barracas Central y, de ganar, el Xeneize superará al Millonario por un punto.

¿Cuántos puntos necesita River para clasificar a la Copa Libertadores 2026 mediante la tabla anual?

River depende de sí mismo para sacar su boleto a la Libertadores 2026 mediante la tabla anual. Solamente quedan tres partido para el cierre de la temporada regular y los de Núñez asegurarán su clasificación al torneo más importante del continente en caso de ganar los 9 puntos en juego.

En caso de no sumar los nueve puntos, el objetivo será que Argentinos Juniors, Deportivo Riestra y Boca saquen menos unidades en el cierre de la temporada regular. Un detalle no menor es que los de Gallardo tendrá la oportunidad de enfrentar al Xeneize, por lo que de sacar un resultado positivo en La Bombonera hará que su eterno rival no sumen puntos.

River quedó eliminado de la Copa Argentina ante Independiente Rivadavia. (Foto: Getty).

Publicidad

Publicidad

¿De qué otra manera puede clasificar River a la Copa Libertadores 2026?

Para evitar sacar cuentas y estar pendiente de otros resultados, River clasificará a la Copa Libertadores 2026 si es campeón del Torneo Clausura, certamen en el que se encuentra en el quinto puesto de la Zona B, por lo que se está metiendo en los octavos de final.

ver también River y Gallardo están regalando prestigio

Los tres partidos que le quedan a River

Fecha 14: River vs. Gimnasia

Fecha 15: Boca vs. River

Fecha 16: Vélez vs. River

DATOS CLAVE

River fue eliminado de la Copa Argentina en semifinales tras caer por penales ante Independiente Rivadavia de Mendoza.

fue eliminado de la en semifinales tras caer por penales ante de Mendoza. River Plate se encuentra segundo en la tabla anual con 52 puntos , detrás de Rosario Central.

se encuentra en la con , detrás de Rosario Central. Boca Juniors (50 puntos) podría superar a River si vence a Barracas Central el próximo lunes.

Publicidad

Publicidad

ver también Gio Simeone confirmó que Gallardo lo llamó para volver a River