River Plate

Dejó atrás una grave lesión, no para de hacer goles en Reserva y quiere recuperar su lugar en el River de Gallardo

En el medio de la crisis ofensiva de River, Agustín Ruberto se muestra en buena forma en el equipo de Marcelo Escudero. ¿Se gana un lugar contra Vélez?

Por Joaquín Alis

Ruberto pide pista en Reserva: ¿Gallardo lo cita vs. Vélez?
Ruberto pide pista en Reserva: ¿Gallardo lo cita vs. Vélez?

Este domingo, River saldrá a jugar al Estadio José Amalfitani con la obligación de ganar, en una de sus últimas posibilidades para jugar la Copa Libertadores 2026. El equipo de Marcelo Gallardo deberá hacerlo en el medio de una crisis futbolística que también repercute en lo ofensivo: no marcó goles en sus últimas tres presentaciones. En ese contexto, un joven pide pista desde la Reserva.

Se trata de Agustín Ruberto, que ya supo ser parte estable del plantel de Primera División pero dio un paso atrás por una lesión. El delantero juega en Reserva desde que se recuperó de su rotura de ligamentos y volvió a marcar. El pasado jueves, anotó en la goleada 4 a 0 a Tigre.

El atacante se despachó con una buena definición cruzada para convertir el tercero de los cuatro goles del equipo de Marcelo Escudero. Pocos días atrás, le había marcado a Ferro Carril Oeste, en lo que había sido su primer festejo post lesión.

Ruberto ya marcó en Primera División

Ruberto jugó 17 partidos en Primera División antes de su rotura de ligamentos en la rodilla izquierda y logró marcar dos goles. Como si fuera poco, también consiguió aportar una asistencia, participando en tres anotaciones del equipo con apenas 2.114 minutos en cancha.

Hasta el momento, Agustín no volvió a tener oportunidades en Primera, ya que Gallardo no lo convocó a ningún compromiso. Teniendo en cuenta la lesión de Colidio, la reciente recuperación de Driussi y el flojo nivel de Salas y Borja, no sería una sorpresa verlo en la lista vs. Vélez.

Todas las bajas que tendrá River vs. Vélez

Manuel Lanzini: del paso fallido por River y el gol que le dio vida a la posibilidad de dejarlo sin Copa Libertadores 2026

Contando a los dos futbolistas con lesiones de gravedad (Germán Pezzella y Giorgio Costantini), River suma nueve ausencias para la visita a Vélez. La lista la encabezan los dos defensores titulares suspendidos por acumulación de amarillas: Marcos Acuña y Lucas Martínez Quarta.

Por otra parte, Kevin Castaño y Matías Galarza Fonda no serán de la partida debido a que fueron convocados para Colombia y Paraguay, respectivamente. Además, se suman Facundo Colidio, Gonzalo Montiel y Maximiliano Meza, que recientemente sufrieron complicaciones físicas.

  • River Plate enfrentará a Vélez en el Estadio José Amalfitani este domingo a las 17.
  • El delantero Agustín Ruberto anotó en la goleada 4-0 de la Reserva a Tigre tras su lesión.
  • Ruberto marcó dos goles y dio una asistencia en 17 partidos de Primera División antes de lesionarse.
Los 4 resultados que se tienen que dar para que River quede afuera de los playoffs del Torneo Clausura

Santiago Lencina extendió su contrato con River y ahora tiene una cláusula de rescisión de 100 millones

Joaquín Alis
Joaquín Alis

