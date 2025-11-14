Los 4 resultados que se tienen que dar para que River quede afuera de los playoffs del Torneo Clausura

River llegó a la última fecha de la temporada regular con posibilidades de quedar afuera de los playoffs, aunque la realidad es que para que eso suceda tienen que darse una serie de resultados. Lo que está claro es que los de Marcelo Gallardo asegurarán su lugar en octavos de final si le gana o empata con Vélez en el Amalfitani el próximo domingo cuando se vean las caras desde las 17 horas.

¿Qué tiene que pasar para que River quede eliminado?

River está sexto en la tabla de posiciones de la Zona B y lo máximo a lo que puede aspirar es al quinto puesto, para eso deberá ganarle a Vélez de visitante y esperar que San Lorenzo pierda su partido ante Sarmiento en condición de local.

Por otro lado, entre River -sexto- y el décimo que hay apenas dos puntos de diferencia, aunque cabe aclarar que el Millonario es el que, por lejos, mejor diferencia de gol tiene, por lo que en caso de empate en puntos, los de Núñez avanzarían a los playoffs.

Para que el Millonario se quede sin jugar los playoffs del Torneo Clausura se tienen que dar nada más y nada menos que cuatro resultados como mínimo: River perder ante Vélez y que Talleres, San Martín de San Juan, Sarmiento y Gimnasia ganen, aunque cabe aclarar que también alcanzaría para con que tres de los cuatro lo hagan.

¿Cuándo se juegan estos partidos?

Sábado 15/11 – 17 horas: Aldosivi vs. San Martín de San Juan

Sábado 15/11 – 19.15 horas: San Lorenzo vs. Sarmiento

Domingo 16/11 – 17 horas: Vélez vs. River

Domingo 16/11 – 17 horas: Instituto vs. Talleres

Lunes 17/11 – 19.30 horas: Platense vs. Gimnasia

Así está la tabla de posiciones de la Zona B

