Es tendencia:
logotipo del encabezado
River Plate

Los 4 resultados que se tienen que dar para que River quede afuera de los playoffs del Torneo Clausura

El Millonario visitará a Vélez el próximo domingo a partir de las 17 horas por la última fecha de la temporada regular.

Por Lautaro Toschi

Seguí a Bolavip en Google!
Marcelo Gallardo
© GettyMarcelo Gallardo

River llegó a la última fecha de la temporada regular con posibilidades de quedar afuera de los playoffs, aunque la realidad es que para que eso suceda tienen que darse una serie de resultados. Lo que está claro es que los de Marcelo Gallardo asegurarán su lugar en octavos de final si le gana o empata con Vélez en el Amalfitani el próximo domingo cuando se vean las caras desde las 17 horas.

¿Qué tiene que pasar para que River quede eliminado?

River está sexto en la tabla de posiciones de la Zona B y lo máximo a lo que puede aspirar es al quinto puesto, para eso deberá ganarle a Vélez de visitante y esperar que San Lorenzo pierda su partido ante Sarmiento en condición de local.

Por otro lado, entre River -sexto- y el décimo que hay apenas dos puntos de diferencia, aunque cabe aclarar que el Millonario es el que, por lejos, mejor diferencia de gol tiene, por lo que en caso de empate en puntos, los de Núñez avanzarían a los playoffs.

Para que el Millonario se quede sin jugar los playoffs del Torneo Clausura se tienen que dar nada más y nada menos que cuatro resultados como mínimo: River perder ante Vélez y que Talleres, San Martín de San Juan, Sarmiento y Gimnasia ganen, aunque cabe aclarar que también alcanzaría para con que tres de los cuatro lo hagan.

River viene de caer en el Superclásico. (Foto: Getty).

River viene de caer en el Superclásico. (Foto: Getty).

¿Cuándo se juegan estos partidos?

Santiago Lencina extendió su contrato con River y ahora tiene una cláusula de rescisión de 100 millones

ver también

Santiago Lencina extendió su contrato con River y ahora tiene una cláusula de rescisión de 100 millones

Sábado 15/11 – 17 horas: Aldosivi vs. San Martín de San Juan

Sábado 15/11 – 19.15 horas: San Lorenzo vs. Sarmiento

Domingo 16/11 – 17 horas: Vélez vs. River

Domingo 16/11 – 17 horas: Instituto vs. Talleres

Lunes 17/11 – 19.30 horas: Platense vs. Gimnasia

Así está la tabla de posiciones de la Zona B

Publicidad

DATOS CLAVE

  • Marcelo Gallardo y River aseguran octavos si ganan o empatan con Vélez el domingo.
  • River está sexto en la Zona B; puede ser quinto si gana y San Lorenzo pierde.
  • El Millonario quedaría fuera de playoffs si pierde y tres o cuatro equipos cercanos ganan.
lautaro toschi
Lautaro Toschi

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"Si llega una oferta de 15 palos, Boca lo larga a Zeballos, y se merece una oportunidad en Europa"

ggrova
german garcía grova

Decisión de AFA: Lamolina no dirigirá en la fecha 14 tras las polémicas en Barracas - Boca

Lee también
Boca hoy: Ander Herrera titular, las chances de Superclásico en octavos de final y más
Boca Juniors

Boca hoy: Ander Herrera titular, las chances de Superclásico en octavos de final y más

Con España y Croacia: los seis países europeos que pueden clasificar al Mundial 2026 hoy
Mundial 2026

Con España y Croacia: los seis países europeos que pueden clasificar al Mundial 2026 hoy

Es una isla en el Caribe, goleó 7 a 0 y está a un empate de jugar el Mundial 2026
Mundial 2026

Es una isla en el Caribe, goleó 7 a 0 y está a un empate de jugar el Mundial 2026

Ruberto pide pista en Reserva: ¿Gallardo lo cita vs. Vélez?
River Plate

Ruberto pide pista en Reserva: ¿Gallardo lo cita vs. Vélez?

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo