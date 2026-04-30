Los millones que sumó River tras el triunfo frente a Red Bull Bragantino por la Copa Sudamericana

Por la fecha 3 del Grupo H de la Copa Sudamericana, en el Estádio Municipal Cicero De Souza Marques, River ganó por 1-0 frente a Red Bull Bragantino y así cerró la primera parte del certamen internacional. Ahora, quedarán los tres partidos ante los mismos rivales, pero se invertirán las localías.

A raíz de lo que fue el resultado en tierras paulistas, el Millonario adquirió un total de 125.000 dólares, los cuales se adjudican por el hecho de haber obtenido el triunfo. Como ya acumulaba un total de 425.000 de la moneda estadounidense, ahora las arcas lideradas por Stefano Di Carlo poseen 550.000 dólares por lo que viene siendo su participación en el certamen internacional.

Cabe destacar que desde la Confederación Sudamericana de Fútbol añaden un bonus extra de 300.000 de la misma moneda para el equipo que se imponga en condición de local. Ahora, si el vencedor juega lejos de su terreno habitual, no se lleva un dinero adicional.

Los premios económicos que otorga Conmebol en la Copa Sudamericana.

El penal que tapó Santiago Beltrán

¡¡BELTRÁN LE ATAJÓ EL PENAL A SASHA Y RIVER SIGUE EMPATANDO 0-0 ANTE BRAGANTINO EN BRASIL!!



📺 #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/yMJQg9je20 — SportsCenter (@SC_ESPN) May 1, 2026

El gol de Lucas Martínez Quarta

¡AGÓNICO CABEZAZO GOLEADOR DEL CHINO MARTÍNEZ QUARTA PARA EL 1-0 DE RIVER ANTE BRAGANTINO POR LA #Sudamericana!



📺 #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/y9kxVccPOo — SportsCenter (@SC_ESPN) May 1, 2026

Publicidad

Tabla de posiciones del Grupo H de la Copa Sudamericana

DATOS CLAVES